Khép tuần, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận xu hướng giảm tại các vùng sản xuất trọng điểm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (30/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (30/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.897 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.443 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của nước ta vẫn đạt những kết quả khả quan. Riêng trong 15 ngày đầu tháng 8/2026, Việt Nam đã xuất khẩu thành công 10.553 tấn hạt tiêu, mang về kim ngạch 68,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu trong giai đoạn này tăng 5,9%, trong khi trị giá tăng 3,6%.

Tính lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, tổng khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước đạt 179.344 tấn, thu về lượng kim ngạch lên tới 1,17 tỷ USD. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh tới 16%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng về giá trị xuất khẩu chỉ đạt 10,6%, thấp hơn so với tốc độ tăng về lượng. Thực trạng này xuất phát từ việc giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân của Việt Nam trong kỳ giảm 4,7%, xuống còn khoảng 6.518 USD/tấn. Như vậy, dù sản lượng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải đối mặt với áp lực giảm giá bán bình quân.

Điểm sáng lớn nhất của ngành hạt tiêu Việt Nam trong năm 2026 là sự bứt phá thị phần tại Mỹ. Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, quốc gia này nhập khẩu tổng cộng 47,6 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 359,8 triệu USD. Trong đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà cung cấp vượt trội nhất khi xuất khẩu sang thị trường này đạt 38,2 nghìn tấn, trị giá khoảng 290,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh 24,4% và kim ngạch tăng 22,7%.

Nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng này, thị phần hạt tiêu của Việt Nam tại Mỹ đã tăng mạnh từ mức 67,6% lên 80,4% về sản lượng. Xét về giá trị, hạt tiêu Việt Nam cũng chiếm tới 80,7% thị phần nhập khẩu của quốc gia này. Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh lớn là Ấn Độ và Indonesia đều ghi nhận mức sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ.

Bên cạnh đó, hạt tiêu Việt Nam cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực về tiêu chuẩn chất lượng tại thị trường châu Âu khó tính. Số lượng cảnh báo về an toàn thực phẩm của EU đối với hạt tiêu và gia vị Việt Nam đã giảm khoảng 35%. Riêng với mặt hàng hạt tiêu, số trường hợp bị cảnh báo giảm từ 5 xuống còn 3 vụ. Đối với các nhà nhập khẩu châu Âu, việc kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh và quy trình truy xuất nguồn gốc ngày càng đóng vai trò quyết định trong việc ký kết hợp đồng thu mua.