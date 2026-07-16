Khánh thành Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu sau quá trình nâng cấp: Trọn vẹn nghĩa tình tri ân nơi biên cương Tổ quốc

Tôn nghiêm nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ

Đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa nhân văn, thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhằm bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu là nơi yên nghỉ của hàng trăm người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng ngã xuống qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ biên giới và xây dựng Tổ quốc. Công trình này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007.

Các đại biểu dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Chanh

Trải qua gần hai thập kỷ, trước tác động khắc nghiệt của điều kiện thời tiết vùng cao và sự bào mòn của thời gian, một số hạng mục của nghĩa trang đã có dấu hiệu xuống cấp. Thực tế này phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cũng như các hoạt động dâng hương, thăm viếng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và Nhân dân.

Thấu hiểu sâu sắc điều đó, với tấm lòng kính trọng và tinh thần trách nhiệm cao nhất; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Sau một thời gian khẩn trương, tích cực thi công, dự án đã chính thức hoàn thành vào trung tuần tháng 7 năm nay.

Việc hoàn thành công trình đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực hướng tới các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân nhân ngày 27/7 mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Toàn bộ khuôn viên nghĩa trang sau khi cải tạo đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp và trang nghiêm hơn, bảo đảm về chất lượng kỹ thuật lẫn tính mỹ quan. Công trình mới không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý, bảo vệ lâu dài mà còn tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương tưởng niệm.

Các đại biểu dâng vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Chanh

Khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và giáo dục truyền thống

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu; cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con Nhân dân Tổ dân phố Nậm Loỏng cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, buổi lễ có sự hiện diện xúc động của các gia đình có phần mộ liệt sĩ an táng tại nghĩa trang cùng những người đồng đội năm xưa của các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân và Đại đức Thích Minh Nhật thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Chanh

Nhân dịp sự kiện ý nghĩa này, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng đồng chí Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư đã gửi những lẵng hoa tươi thắm kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong công tác chăm lo cho người có công.

Việc tổ chức Lễ khánh thành công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với người có công với cách mạng; đồng thời khẳng định tính kế thừa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Tại buổi lễ, sau nghi thức thỉnh chuông thiêng liêng ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc, các đại biểu và Nhân dân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự độc lập, tự do và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Chanh

Trong làn khói hương trầm nghi ngút, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã kính cẩn dâng lẵng hoa mang dòng chữ "Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu" lên Tượng đài trung tâm. Ngay sau đó, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình nâng cấp và tỏa đi thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Những nén hương thơm được thắp lên như lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Công trình Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Châu sau khi được nâng cấp không chỉ là nơi an nghỉ trang nghiêm của các anh hùng liệt sỹ mà còn phát huy giá trị cốt lõi như một "địa chỉ đỏ" thiêng liêng. Nơi đây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.