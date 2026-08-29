Đập dâng nước 330 tỷ đồng ở trung tâm Hà Giang

Sáng 29/8, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khánh thành dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang, nay thuộc phường Hà Giang 1.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang, nay thuộc phường Hà Giang 1. Ảnh: Trần Kế.

Dự lễ có ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đại diện một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Trần Kế.

Dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang được triển khai từ năm 2022 đến năm 2026 tại khu vực phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang trước đây, nay là phường Hà Giang 1.

Đây là dự án nhóm B, công trình cấp II thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng.

Công trình Đập dâng nước. Ảnh: Trần Kế.

Theo thiết kế, đập có chiều dài 98,5m, gồm 3 khoang đập có cửa van điều tiết, tổng chiều rộng thông nước 75m; mỗi khoang rộng 25m, trụ pin dày 2,5m. Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, hệ thống cửa van vận hành bằng xi lanh thủy lực.

Đặc biệt, công trình được tính toán để bảo đảm yêu cầu thoát lũ. Khi xảy ra lũ, các cửa van được mở hoàn toàn, cao trình đáy cửa van cao hơn mực nước lũ thiết kế 1%, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của dòng sông.

Cầu trên đập dâng kết nối giao thông hai bên bờ sông

Một điểm nhấn của dự án là hệ thống cầu quản lý, vận hành kết hợp giao thông được xây dựng phía trên đập dâng.

Ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các đoàn tham gia biểu diễn chèo thuyền Kayak trên sông Lô. Ảnh: Trần Kế.

Cầu rộng 18m, dài khoảng 122,5m, gồm 5 nhịp vòm bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL93 và tốc độ thiết kế 50km/h.

Công trình tạo kết nối giao thông giữa hai bên bờ sông, trong đó kết nối với Quốc lộ 2 và tuyến đường vành đai phía Nam thành phố.

Việc kết hợp đập dâng với cầu giao thông giúp công trình không chỉ thực hiện chức năng thủy lợi mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, tăng khả năng kết nối các khu vực trong trung tâm Hà Giang.

Đập dâng tạo không gian mặt nước, mở hướng phát triển du lịch

Cùng với đập và cầu, dự án còn xây dựng hệ thống kè bảo vệ hai bờ sông trong phạm vi công trình, gia cố lòng dẫn hạ lưu nhằm bảo vệ công trình, ổn định bờ sông và hạn chế xói lở.

Trên đỉnh kè bố trí đường dạo rộng 1,5m, tạo thêm không gian để người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm cảnh quan ven sông.

Khi đưa vào khai thác, đập dâng nước trung tâm Hà Giang sẽ tạo một không gian mặt nước ổn định, góp phần hình thành điểm nhấn cảnh quan đô thị, điều hòa khí hậu và cải thiện môi trường sinh thái.

Công trình đồng thời tạo điều kiện phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ gắn với không gian sông nước; hỗ trợ khai thác nguồn nước mặt phục vụ sản xuất và sinh hoạt, góp phần bổ cập nguồn nước ngầm và mở ra khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản trên sông.

Sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu cùng người dân và du khách sẽ được theo dõi màn trình diễn đua thuyền kayak tại khu vực đập dâng nước.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án được kỳ vọng tạo thêm một không gian công cộng gắn với sông nước, góp phần thay đổi diện mạo khu vực trung tâm Hà Giang, đồng thời tạo tiền đề khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan và du lịch của thành phố.