Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, mở đường cứu trợ người dân ở xã xa nhất tỉnh Lào Cai

Theo báo cáo từ UBND xã Chế Tạo (ngày 21/7/2026), mặc dù thời tiết trên địa bàn đã xuất hiện nắng nhẹ nhưng diễn biến thiên tai vẫn rất phức tạp. Bão lũ và mưa lớn những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch liên thôn, làm đứt gãy hệ thống cáp internet của nhà mạng Viettel, VNPT và cuốn trôi 2 cầu tạm.

Ngay khi thời tiết dần ổn định, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Chế Tạo đã phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ, cán bộ, công chức và nhân dân tổ chức trực ban 24/24 giờ; đồng thời ra quân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyến đường chính vào xã Chế Tạo bị sạt lở hoàn toàn khiến xã bị cô lập. Ảnh: A Lù

Các lực lượng đã tập trung hót sạt đất đá, giải phóng mặt bằng trên các hướng tuyến. Tuyến trung tâm UBND xã đi thôn Tà Dông đã hót sạt tại nhiều điểm xung yếu, giúp thông xe tạm thời. Tuyến Tà Dông đi khu dân cư Nả Háng, lực lượng chức năng cùng người dân đã thi công hoàn thành 01 cầu tạm dài 22m, nối liền khu vực bị cô lập nhiều ngày để kịp thời vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Tuyến thôn Chế Tạo đi Kể Cả, Pú Vá đã hót đất đá sạt lở, đảm bảo cho xe máy lưu thông an toàn. Tuyến Kể Cả đi thôn Hua Đán (xã Khoen On, Lai Châu) hiện là con đường duy nhất có thể đi lại bằng xe máy để tiếp tế, vận chuyển nhu yếu phẩm vào địa bàn xã Chế Tạo.

Cầu vào khu dân cư Nả Háng của Bản Tà Dông bị cuốn trôi, người dân phải đặt 2 cây gỗ làm cầu tạm đi vào bản. Ảnh: A Lù

Bên cạnh công tác khắc phục giao thông, công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân được địa phương đặt lên hàng đầu. Đến nay, lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ 3/21 hộ dân tại thôn Tà Dông di chuyển nhà đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, qua rà soát toàn xã hiện có 29 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ cuốn cao cần phải di dời khẩn cấp (trong đó có 21/22 hộ tại thôn Chế Tạo và 8 hộ tại thôn Tà Dông có nguyện vọng đến nơi ở mới).

Người dân thôn Tà Dông sửa lại đường liên thôn. Ảnh: A Lù

Đối với 21 hộ dân thôn Chế Tạo, UBND xã đề xuất 2 phương án bố trí mặt bằng tái định cư (cách trung tâm thôn 1km hoặc 8km). Cả hai phương án này đều liên quan đến một phần diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nên cần xin ý kiến cấp trên cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm mặt bằng và kéo đường điện, nước sinh hoạt. Đối với 8 hộ dân thôn Tà Dông, đã có mặt bằng cho 4 hộ làm lại nhà ở, 4 hộ còn lại được sắp xếp tại vị trí cách trung tâm thôn khoảng 5km.

Người dân Bản Tà Dông đang nỗ lực sửa đường vào khu dân cư Nả Háng. Ảnh: A Lù

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, UBND xã Chế Tạo đã đề xuất UBND tỉnh Lào Cai cùng các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ khẩn cấp máy móc, nhân lực để giải quyết nhanh các điểm sạt lở nặng trên tuyến đường từ Mù Cang Chải về trung tâm xã Chế Tạo để thông xe hàng hóa.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo nước tưới tiêu sản xuất; hỗ trợ thiệt hại về hoa màu, cây trồng, vật nuôi cho bà con.

UBND xã Chế Tạo đã đề xuất UBND tỉnh Lào Cai cùng các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ khẩn cấp máy móc, nhân lực để giải quyết nhanh các điểm sạt lở nặng. Ảnh: A Lù

UBND xã Chế Tạo cũng đề xuất UBND tỉnh Lào Cai áp dụng chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp theo Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai, cho phép chuyển đổi một phần diện tích rừng sang đất ở để sớm hoàn thành khu tái định cư cho 29 hộ dân vùng thiên tai.