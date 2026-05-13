Ít tiếp cận đến các nhà chế biến cà phê thủ công của Đức, 'lỗ hổng' của cà phê Việt

Nhằm thúc đẩy quảng bá cà phê Việt Nam, mới đây, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức khu trưng bày sản phẩm cà phê Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Kaffee Campus 2026, do Hiệp hội Cà phê rang xay Liên bang Đức tổ chức.

Tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã giới thiệu tới Hiệp hội, các nhà chế biến Đức về ngành sản xuất cà phê Việt Nam. Thông tin về các loại cà phê Việt mang đến sự kiện bao gồm các sản phẩm cà phê rang xay có thương hiệu và cà phê đặc sản với phong cách tiêu dùng mới (như sản phẩm cà phê rang xay, cà phê phin lọc, trà vỏ cà phê).

Tại khu trưng bày sản phẩm, sự góp mặt của các doanh nghiệp như Phúc Sinh Corporation, Dũng Lợi, Don Elephant... đã mang đến “luồng gió mới” cho thị trường. Thương vụ cũng nhấn mạnh Đức là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 13,7% xuất khẩu cà phê của Việt Nam ra thế giới.

Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức quảng bá cà phê Việt tại Kaffee Campus 2026, kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội vào thị trường tiêu thụ hàng đầu châu Âu. Khu trưng bày cà phê của Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Kaffee Campus 2026.

Ông Andreas Giest, Chủ tịch Hiệp hội cà phê rang xay Đức cho biết, Đức hiện nay nhập khẩu rất nhiều cà phê Việt Nam trong đó chủ yếu là cà phê robusta. Tuy nhiên, cà phê nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu cung cấp cho các nhà sản xuất công nghiệp, ít tiếp cận đến các nhà chế biến cà phê thủ công của Đức. Ông nhận định rằng Việt Nam cũng có nhiều loại cà phê arabica chất lượng tốt, tuy nhiên cần tích cực phát triển hơn nữa cà phê chất lượng cao để tăng sự hiện diện trực tiếp tại các cửa hàng cà phê/đồ uống cao cấp của Đức.

Tham tán Thương mại tại CHLB Đức tại gian hàng cà phê của Việt Nam.

Theo Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức, thị trường cà phê Đức, bao gồm cả tiêu thụ tại nhà và mang đi, tạo ra tổng doanh thu gần 20 tỷ euro. Đức là nước nhập khẩu cà phê xanh lớn nhất châu Âu. Hơn 90% lượng cà phê của nước này được nhập khẩu từ các quốc gia sản xuất khác. Trung bình mỗi người dân Đức tiêu thụ khoảng 167 lít cà phê/năm. Với khoảng 2.500 nhà rang xay đang hoạt động, thị trường này mở ra dư địa lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Đức cũng mang đến cơ hội thương mại trực tiếp trong lĩnh vực cà phê đặc sản.

Cũng tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã giới thiệu và mời các doanh nghiệp, các nhà thu mua cà phê của Đức tham dự Triển lãm quốc tế chuỗi cung ứng Vietnam International Sourcing 2026 diễn ra từ 3 - 5/9/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Thương vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp Đức gặp gỡ các nhà phân phối hàng đầu tại Việt Nam, trong khu vực và trên thị trường toàn cầu.

Gian hàng Việt Nam tại sự kiện.

Khép lại Kaffee Campus 2026, tại phiên Cupping Session, các doanh nghiệp, khách tham gia thích thú trải nghiệm, thưởng thức càphê Việt Nam với hương vị đặc trưng bởi sự đậm đà, mạnh mẽ với hàm lượng caffeine cao và hương thơm đậm sâu.

Kaffee Campus là sự kiện thường niên của Hiệp hội cà phê rang xay Đức, được tổ chức mỗi năm một lần tại các thành phố khác nhau trên toàn nước Đức. Kaffee Campus 2026 được tổ chức tại thủ đô Berlin, tạo sân chơi cho các thành viên của Hiệp hội và các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu cà phê, trao đổi thông tin, trải nghiệm, nếm thử các loại cà phê mới, gặp gỡ các chuyên gia về cà phê, kết nối với các đối tác trên khắp thế giới.

Việt Nam là đối tác cung ứng lớn cho thị trường Đức, với kim ngạch đạt 1,22 tỷ USD trong năm 2025, tăng 103% về giá trị và 48,5% về lượng (chủ yếu là hạt cà phê xanh Robusta).