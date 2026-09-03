Ít ai biết gạo nếp vừa là vị thuốc chữa bệnh, vừa giúp tẩy uế, chiêu tài cho gia chủ

Gạo nếp là gì?

Gạo nếp là một loại gạo có hạt hạt tròn, ngắn và dẻo, khác biệt so với gạo thông thường có hạt dài. Gạo nếp khi nấu chín có độ nhão và dẻo, tạo thành một khối mềm và dính. Hầu hết những loại nếp khi nấu xong đều mang hương thơm dịu, kích thích vị giác. Nếp được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á.

Thông tin trên cồng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, gạo nếp là loại thực phẩm giàu tinh bột không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hằng ngày. Các chuyên gia về dinh dưỡng cho biết, những thực phẩm được chế biến từ gạo nếp, ví dụ như xôi, sẽ chứa rất nhiều năng lượng. Vì thế mỗi khi ăn đồ nếp hoặc xôi thì cơ thể sẽ no lâu hơn. Không chỉ vậy, đồ nếp còn chứa rất nhiều protein, các chất béo, chất xơ không hòa tan cũng như giàu các axit amin cùng nhiều nguyên tố vi lượng.

Tác dụng của gạo nếp đối với sức khỏe

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, quan điểm của y học cổ truyền cho hay, gạo nếp có tính ấm, vị ngọt, tác dụng bổ khí kiện tỳ vị chỉ tả, ôn ấm trung tiêu, cố biểu liễm hãn (giảm tiết mồ hôi) và giảm đi tiểu thường xuyên.

Gạo nếp là một loại gạo có hạt hạt tròn, ngắn và dẻo, khác biệt so với gạo thông thường có hạt dài.

Gạo nếp được xếp vào nhóm thuốc bổ, quy vào kinh phế và tỳ vị. Vì vậy thích hợp dùng trong các trường hợp có tình trạng kém ăn, buồn nôn, tiêu chảy do tỳ vị khí hư, hay người dễ ra mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược thần kinh, khó thở do khí hư.

Gạo nếp có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa tỳ vị khi dùng làm thuốc, vì theo quan điểm y học cổ truyền, vị ngọt có thể bổ tỳ vị, do đó trị buồn nôn, nôn, đầy hơi, tiêu chảy do tỳ vị khí hư, từ đó có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình kiện vận.

Gạo nếp còn có thể dùng làm thuốc an thần, bổ tâm huyết, vì vậy đối với các trường hợp mất ngủ, mơ màng, khó chịu, hồi hộp, khó thở do tâm huyết hư thì gạo nếp có thể dùng làm thuốc giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Sau khi sinh con, một số phụ nữ bị suy nhược do chảy máu nhiều và bị khí hư trầm trọng (khó thở, hụt hơi, mệt mỏi, đổ mồ hôi về đêm, chóng mặt, hoa mắt, táo bón sau sinh..). Thời gian này, có thể thường xuyên ăn một ít gạo nếp để cải thiện tình trạng khí huyết hư suy, giúp cơ thể mau chóng phục hồi. Ngoài ra, người bệnh đau dạ dày cũng có thể ăn một ít gạo nếp một cách thích hợp.

Ý nghĩa gạo nếp trong phong thủy

Gạo nếp được kết tinh từ đất, nước và ánh nắng mặt trời qua nhiều tháng canh tác. Vì vậy, gạo nếp trong nhà đại diện cho tài sản, sự no đủ và nguồn năng lượng sống dồi dào. Trong phong thủy, hũ gạo (đặc biệt là gạo nếp tròn đầy) tượng trưng cho "kho tiền" của gia đình. Đặt hũ gạo đầy đặn ở nơi kín đáo (như góc bếp) giúp gia đạo luôn ấm êm, của cải không bị thất thoát.

Gạo nếp được kết tinh từ đất, nước và ánh nắng mặt trời qua nhiều tháng canh tác. Vì vậy, gạo nếp trong nhà đại diện cho tài sản, sự no đủ và nguồn năng lượng sống dồi dào.

Theo VTC News, gạo nếp có tính ấm (theo Đông y) và mang năng lượng thổ thuần khiết, giúp cân bằng lại những khu vực bị tích tụ nhiều âm khí hoặc năng lượng tiêu cực. Người xưa thường kết hợp gạo nếp với muối hạt để rắc quanh nhà, trước cửa ra vào hoặc ở đất mới mua. Muối hút năng lượng xấu, còn gạo nếp đem lại sinh khí mới, giúp xua tan vận xui và mang lại sự bình an.

Gạo nếp có trừ tà được không?

Trong phong thủy, nhiều người tin rằng gạo nếp có thể trừ tà bởi đây là vật phẩm mang sinh khí dồi dào và dương khí thuần hậu. Thuộc hành Thổ, hạt nếp tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, tụ khí và phúc lộc, còn tính kết dính biểu thị khả năng quy tụ năng lượng, ổn định khí trường.

Trong văn hóa tâm linh của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, gạo nếp luôn hiện diện trong các nghi lễ quan trọng như nhập trạch, cúng tế, động thổ, thể hiện vai trò kết nối âm - dương. Khi gia chủ dùng nếp trong nghi thức với tâm niệm chính khí và hướng thiện, trường năng lượng tích cực được kích hoạt, giúp trung hòa âm khí, ổn định không gian. Vì vậy, khả năng "trừ tà" của gạo nếp là sự kết hợp giữa biểu tượng phong thủy, truyền thống tâm linh và sức mạnh tâm niệm của chính gia chủ.

Quan niệm dân gian cho rằng, gạo nếp không đơn thuần là lương thực mà còn được xem như biểu tượng của sự sống và sinh khí. Khác với gạo tẻ, hạt nếp dẻo, kết dính và thường xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng, từ cúng tế đến cưới hỏi. Chính vì vậy, người xưa tin rằng gạo nếp mang năng lượng dương mạnh, có thể giúp cân bằng những yếu tố âm trong không gian sống.

Nhiều người không còn tin tuyệt đối vào khả năng "xua đuổi tà khí" theo nghĩa huyền bí, mà xem đây là một hình thức biểu tượng, mang giá trị tinh thần. Dù vậy, tập tục này vẫn tồn tại, nhất là ở những gia đình coi trọng truyền thống.

Trong các nghi lễ như nhập trạch, tẩy uế, cúng cô hồn hay sau tang lễ, việc sử dụng gạo nếp trở thành một phần quen thuộc. Không gian sau những sự kiện này thường được cho là có nhiều biến động về năng lượng. Việc rải nếp hay đặt nếp trong nhà mang ý nghĩa "làm dịu" lại trạng thái đó, giúp gia chủ cảm thấy an tâm hơn.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, cách nhìn về gạo nếp trừ tà đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều người không còn tin tuyệt đối vào khả năng "xua đuổi tà khí" theo nghĩa huyền bí, mà xem đây là một hình thức biểu tượng, mang giá trị tinh thần. Dù vậy, tập tục này vẫn tồn tại, nhất là ở những gia đình coi trọng truyền thống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.



