Hơn 100 đội hình “Tiếp sức mùa thi” đồng hành cùng sĩ tử Sơn La

Sơn La lan tỏa tinh thần tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Toàn tỉnh Sơn La đã thành lập 180 đội hình “Tiếp sức mùa thi”, huy động gần 2.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Ngay từ sáng sớm, các đội hình đã có mặt để phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn thí sinh, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi.

Sơn La đã thành lập 180 đội hình “Tiếp sức mùa thi”, huy động gần 2.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Ảnh: Văn Ngọc

Tại các điểm thi, nhiều hoạt động hỗ trợ được triển khai như: phát nước uống, sữa, bánh miễn phí; hỗ trợ văn phòng phẩm; trông giữ đồ dùng cá nhân; hỗ trợ xe ôm miễn phí cho thí sinh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Không khí tiếp sức diễn ra sôi nổi, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho các sĩ tử trước giờ làm bài.

Trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La đã huy động và trao tặng hơn 14.300 chai nước uống, 5.300 hộp sữa, 4.600 suất bánh và đồ ăn nhẹ, 1.726 suất ăn miễn phí cùng hàng nghìn vật phẩm học tập và nhu yếu phẩm phục vụ thí sinh.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại Trường THPT Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ có lực lượng đoàn viên thanh niên, tại nhiều điểm thi còn có sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Những chai nước mát, hộp sữa, lời động viên kịp thời đã góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động thường niên do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đồng hành cùng học sinh, sinh viên. Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh về vật chất, tinh thần mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện trong cộng đồng.

Với sự chung tay của các cấp, các ngành và lực lượng tình nguyện viên, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 tiếp tục để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa, góp phần giúp kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công.

Một số hình ảnh tiếp sức mùa thi tại các điểm trường