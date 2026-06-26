Hội viên nông dân Lào Cai tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
26/06/2026 16:08 GMT +7
Ngày 26/6, Hội Nông dân xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai) tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tôn giáo và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 85 hội viên nông dân.
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, ngày 26/6, Hội Nông dân xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác tôn giáo và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2026 cho 85 cán bộ, hội viên nông dân của xã.
Thông qua hội nghị, các học viên là cán bộ, hội viên nông dân đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai truyền đạt chuyên đề về công tác tôn giáo. Cụ thể là phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo; kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tôn giáo, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, góp phần phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.
Cũng tại hội nghị, các học viên đã được Công an xã Cát Thịnh thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hiện nay, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng; đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở...
Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực tiễn để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
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