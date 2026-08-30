Hội tụ đặc sản vùng miền tại Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026

Mộc Châu quảng bá nông sản vùng miền

Từ ngày 28/8 đến 4/9, tại sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Mộc Sơn (Sơn La) Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 tổ chức Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các vùng, miền trong cả nước.

Hội chợ có 115 gian hàng của 107 doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước tham gia. Trong đó, tỉnh Sơn La có 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản tiêu biểu.

Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền. Ảnh: Văn Ngọc

Các gian hàng mang đến nhiều sản phẩm phong phú, từ nông sản tươi, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đến hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, đồ gỗ, gốm sứ, hàng gia dụng, dệt may, da giày, mỹ phẩm, quà tặng lưu niệm… Bên cạnh đó là các sản phẩm, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, điện tử và công nghệ thông tin.

Điểm nhấn của hội chợ là các sản phẩm nông sản đặc trưng được các doanh nghiệp, hợp tác xã mang đến giới thiệu trực tiếp với người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được chế biến, đóng gói đẹp mắt, có nguồn gốc rõ ràng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Gian hàng của Hợp tác xã Dịch vụ, nông sản vùng Tây Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Chia sẻ tại hội chợ, chị Hà Thị Nguyệt, Hợp tác xã Dịch vụ, nông sản vùng Tây Bắc (Chiềng Hặc, Sơn La) cho biết: Đơn vị mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương để giới thiệu, quảng bá tới du khách.

“Đến với Hội chợ thương mại, chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm là đặc sản của địa phương. Trong đó có các nông sản tươi như na, ổi, xoài, dưa; các sản phẩm chế biến như me, tỏi đen, mận sấy và đặc biệt là chuối - một trong những sản phẩm chủ lực”, chị Nguyệt chia sẻ.

Ngoài các sản phẩm nông sản, HTX còn giới thiệu nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như khăn thêu, sản phẩm mây tre đan, đũa thủ công và các đặc sản khác.

“Qua hội chợ, chúng tôi mong muốn quảng bá sản phẩm, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách gần xa, để mọi người có cơ hội thưởng thức những sản vật đặc trưng của quê hương”, chị Nguyệt nói.

Gian hàng của HTX rau an toàn Tự Nhiên, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Nguyễn Thị Luyến, Giám đốc HTX rau an toàn Tự Nhiên, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, cho biết: Đến với hội chợ lần này, chúng tôi mang các sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã đến trưng bày, giới thiệu và bán cho du khách, người dân địa phương.

Sản phẩm khá đa dạng, gồm bơ, ớt, ớt chuông, su hào, các loại bí, thanh long, cải mèo, cải ngọt… và nhiều sản phẩm khác. Các sản phẩm đã được canh tác theo hướng hữu cơ, nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: Văn Ngọc

Lãnh đạo phường Mộc Sơn, thông tin: Việc tổ chức hội chợ nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là dịp để các đơn vị giới thiệu công nghệ mới, xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng hợp tác, mở rộng hệ thống phân phối.

Các sản phẩm nông sản đặc trưng của Sơn La được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ là nơi mua bán, hội chợ còn trở thành điểm đến để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền. Những sản vật từ các địa phương được hội tụ tại Mộc Châu, tạo nên không gian giao thương sôi động trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch.

Đặc biệt, vào mỗi buổi tối từ 20 giờ đến 22 giờ, hội chợ diễn ra các chương trình văn nghệ, góp phần tạo thêm không khí vui tươi, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.

Theo Ban Tổ chức, hội chợ không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm mà còn được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, HTX và thị trường.

Qua đó, góp phần tìm kiếm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với những sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của địa phương.

Một số hình ảnh mua, bán tại Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền