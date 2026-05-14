Hội thi Báo cáo viên xã Bảo Thắng 2026: Khi Nghị quyết của Đảng được "thắp lửa" bằng tư duy đổi mới

Đổi mới cách truyền đạt, đưa Nghị quyết đến gần người dân

Tham dự vòng chung kết có 12 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các chi bộ trên địa bàn xã. Các thí sinh trải qua hai phần thi gồm thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống, tập trung vào việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 gắn với thực tiễn địa phương.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi xã Bảo Thắng năm 2026. Ảnh: Linh Ngân.

Điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp tuyên truyền. Nếu trước đây việc truyền đạt Nghị quyết chủ yếu theo lối thuyết trình truyền thống thì tại hội thi, nhiều thí sinh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng video minh họa, thiết kế infographic trực quan và lồng ghép các câu chuyện thực tiễn vào phần thi thuyết trình. Nhờ đó, những nội dung lý luận vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi hơn với người nghe.

Nhiều phần thi của các thí sinh cho thấy sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Không chỉ truyền đạt đúng tinh thần Nghị quyết mà các thí sinh còn biết cách liên hệ với đời sống dân sinh, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Thanh Nga.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Anh Trọng (Chi bộ Các cơ quan Đảng). Hai giải Nhì thuộc về các thí sinh Phạm Thị Kim Dung (Chi bộ Các cơ quan Đảng) và Nguyễn Thị Vân Anh (Chi bộ Trường Mầm non Bông Sen).

Các giải Ba, giải Khuyến khích và giải chuyên đề cũng đã được trao cho những thí sinh có phần thi ấn tượng, góp phần làm nên thành công rực rỡ và sức lan tỏa mạnh mẽ cho hội thi năm nay.

Kết quả đạt được không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của từng cá nhân mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư của các chi bộ đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Phần thi thuyết trình được các báo cáo viên thể hiện sinh động thông qua việc ứng dụng công nghệ, video minh họa và infographic trực quan. Ảnh: Linh Ngân.

Khơi dậy bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên cơ sở

Chị Phạm Thị Kim Dung (Chi bộ Các cơ quan Đảng) để lại nhiều ấn tượng khi khéo léo kết hợp giữa lý luận chính trị với những ví dụ gần gũi từ đời sống. Theo chị Dung, người báo cáo viên muốn tạo được sức lan tỏa thì phải “nói đúng, nói trúng” những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, giúp lý luận thực sự trở thành kim chỉ nam giải quyết những khó khăn từ thực tiễn.

Chị Phạm Thị Kim Dung chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tại cơ sở. Ảnh: Thanh Nga.

Trong khi đó, chị Lưu Nguyệt Anh, Bí thư Chi bộ thôn Múc - thí sinh giàu kinh nghiệm nhất hội thi, lại chinh phục hội trường bằng phong cách mộc mạc, chân thành. Với chị Anh, công tác tuyên truyền hiệu quả phải bắt đầu từ việc gần dân, hiểu dân và lấy thực tiễn cuộc sống để giải thích chủ trương, chính sách của Đảng. Hình ảnh người cán bộ “miệng nói, tay làm” mà ông chia sẻ đã mang đến nhiều bài học quý cho đội ngũ báo cáo viên trẻ.

Đặc biệt, theo chị Anh, phần thi trả lời câu hỏi trực tiếp được đánh giá là nội dung có tính thực tiễn cao, đòi hỏi thí sinh phải thể hiện bản lĩnh, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống linh hoạt trước những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đối thoại và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bà Lý Thị Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng trao giải nhất cho thí sinh Hoàng Anh Trọng (Chi bộ Các cơ quan Đảng). Ảnh: Thanh Nga.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng, cho biết: "Hội thi là dịp đánh giá năng lực, kỹ năng và tinh thần đổi mới của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Những cách làm hay, sáng tạo được lan tỏa từ hội thi sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp".