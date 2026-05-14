Hội thi Báo cáo viên xã Bảo Thắng 2026: Khi Nghị quyết của Đảng được "thắp lửa" bằng tư duy đổi mới
14/05/2026 16:07 GMT +7
Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Đảng ủy xã Bảo Thắng tổ chức không chỉ là sân chơi nghiệp vụ dành cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở, mà còn là diễn đàn lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng. Qua hội thi, nhiều cách làm sáng tạo, gần dân, dễ hiểu đã được thể hiện rõ nét, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tiễn bằng những phương thức sinh động và hiệu quả hơn.
Đổi mới cách truyền đạt, đưa Nghị quyết đến gần người dân
Tham dự vòng chung kết có 12 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các chi bộ trên địa bàn xã. Các thí sinh trải qua hai phần thi gồm thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống, tập trung vào việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 gắn với thực tiễn địa phương.
Điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp tuyên truyền. Nếu trước đây việc truyền đạt Nghị quyết chủ yếu theo lối thuyết trình truyền thống thì tại hội thi, nhiều thí sinh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng video minh họa, thiết kế infographic trực quan và lồng ghép các câu chuyện thực tiễn vào phần thi thuyết trình. Nhờ đó, những nội dung lý luận vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi hơn với người nghe.
Nhiều phần thi của các thí sinh cho thấy sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Không chỉ truyền đạt đúng tinh thần Nghị quyết mà các thí sinh còn biết cách liên hệ với đời sống dân sinh, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Anh Trọng (Chi bộ Các cơ quan Đảng). Hai giải Nhì thuộc về các thí sinh Phạm Thị Kim Dung (Chi bộ Các cơ quan Đảng) và Nguyễn Thị Vân Anh (Chi bộ Trường Mầm non Bông Sen).
Các giải Ba, giải Khuyến khích và giải chuyên đề cũng đã được trao cho những thí sinh có phần thi ấn tượng, góp phần làm nên thành công rực rỡ và sức lan tỏa mạnh mẽ cho hội thi năm nay.
Kết quả đạt được không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của từng cá nhân mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư của các chi bộ đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Khơi dậy bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên cơ sở
Chị Phạm Thị Kim Dung (Chi bộ Các cơ quan Đảng) để lại nhiều ấn tượng khi khéo léo kết hợp giữa lý luận chính trị với những ví dụ gần gũi từ đời sống. Theo chị Dung, người báo cáo viên muốn tạo được sức lan tỏa thì phải “nói đúng, nói trúng” những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, giúp lý luận thực sự trở thành kim chỉ nam giải quyết những khó khăn từ thực tiễn.
Trong khi đó, chị Lưu Nguyệt Anh, Bí thư Chi bộ thôn Múc - thí sinh giàu kinh nghiệm nhất hội thi, lại chinh phục hội trường bằng phong cách mộc mạc, chân thành. Với chị Anh, công tác tuyên truyền hiệu quả phải bắt đầu từ việc gần dân, hiểu dân và lấy thực tiễn cuộc sống để giải thích chủ trương, chính sách của Đảng. Hình ảnh người cán bộ “miệng nói, tay làm” mà ông chia sẻ đã mang đến nhiều bài học quý cho đội ngũ báo cáo viên trẻ.
Đặc biệt, theo chị Anh, phần thi trả lời câu hỏi trực tiếp được đánh giá là nội dung có tính thực tiễn cao, đòi hỏi thí sinh phải thể hiện bản lĩnh, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống linh hoạt trước những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đối thoại và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng, cho biết: "Hội thi là dịp đánh giá năng lực, kỹ năng và tinh thần đổi mới của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Những cách làm hay, sáng tạo được lan tỏa từ hội thi sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp".
Tăng cường thực thi pháp luật trong quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại Bảo Thắng
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp; các quy định mới về quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản cho các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn.
Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Bảo Thắng
Kịp thời cập nhật những quy định pháp luật mới, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng cán bộ, thôn bản và người dân, góp phần nâng cao nhận thức, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.
Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng đối thoại trực tiếp, tháo gỡ khó khăn cho người dân cụm Phố Lu
Đảng ủy xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân cụm Phố Lu.