Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi: Nâng tầm chất lượng công tác tuyên truyền ở Lai Châu

42 thí sinh tranh tài, nhiều bài thuyết trình chất lượng

Sau 3 ngày diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Lai Châu năm 2026 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sau 3 ngày diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Lai Châu năm 2026 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ảnh: Đinh Lan - Thu Hoài.

Theo Ban Tổ chức, 42 thí sinh đại diện các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều có sự chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và kiến thức vững vàng. Ở phần thi thuyết trình, đa số thí sinh tự tin, làm chủ nội dung, kết hợp linh hoạt giữa thuyết trình với trình chiếu PowerPoint, hình ảnh, video và tư liệu minh họa, góp phần tăng tính trực quan, thuyết phục.

Nhiều thí sinh thoát ly đề cương, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ, biết liên hệ thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị và làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng.

Thí sinh Sùng Thị Thu Giang - Đảng bộ xã Tủa Sín Chải trình bày phần thi tại Hội thi. Ảnh: Đinh Lan - Thu Hoài.

Đối với phần thi trả lời câu hỏi, phần lớn thí sinh nắm chắc nội dung chuyên đề, trả lời đúng trọng tâm, thể hiện khả năng tư duy, xử lý tình huống và vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công tác.

Đặc biệt, nhiều thí sinh đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang đến Hội thi những kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cách làm sáng tạo, gần dân, sát cơ sở, phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh. Đây là những mô hình, kinh nghiệm cần tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới.

Lan tỏa những cách làm hay, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Phát biểu bế mạc Hội thi, ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định, kết quả Hội thi đã phản ánh khá toàn diện trình độ, năng lực, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu bế mạc Hội thi. Ảnh: Đinh Lan - Thu Hoài.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn những bài thuyết trình chất lượng, những cách làm hay và kinh nghiệm hiệu quả được chia sẻ tại Hội thi sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy kết quả đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án số 05-ĐA/TU ngày 24/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Đề án; tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ này được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn.

Đối với 42 thí sinh tham gia Hội thi cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và những kinh nghiệm tích lũy được để vận dụng hiệu quả vào công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và giải chuyên đề cho các thí sinh. Ảnh: Đinh Lan - Thu Hoài.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 24 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải Chuyên đề. Giải Nhất thuộc về thí sinh Tòng Duy Tâm (Đảng bộ Quân sự tỉnh). Ba giải Nhì được trao cho các thí sinh Chử Lê Thiên Lý, Sùng Thị Thu Giang và Lương Thị Mai, thuộc Đảng bộ các xã Than Uyên, Tủa Sín Chải và Bình Lư.

