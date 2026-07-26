Hướng tới ngày 27/7, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp cùng đoàn công tác tham hỏi, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Tại nhiều địa phương, cán bộ, hội viên nông dân đã thành lập các đoàn đến tận gia đình chính sách để thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà ý nghĩa, góp phần sẻ chia và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hội viên nông dân còn đồng loạt tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều cơ sở Hội còn huy động hội viên tham gia vệ sinh nhà ở, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khuôn viên, hỗ trợ sửa chữa nhỏ trong gia đình chính sách. Các phần việc được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là tri ân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tô thắm truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, chuỗi hoạt động còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ và cán bộ, hội viên nông dân; góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

Thông qua các hoạt động hướng về người có công, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

