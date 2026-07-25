Hội Nông dân Tuyên Quang kết nối tín dụng xanh, mở cơ hội tiếp cận vốn cho nông nghiệp tuần hoàn

Doanh nghiệp, hợp tác xã được hướng dẫn tiếp cận nguồn tín dụng xanh

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời kết nối trực tuyến với ba điểm cầu gồm An Giang, Gia Lai và Tuyên Quang.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, ông Hoàng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội thảo. Tham dự có khoảng 30 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Mỹ Lâm, Bình Thuận cùng đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp xanh.

Ông Hoàng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội thảo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là cung cấp thông tin về các chính sách tín dụng xanh đang được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.

Các đại biểu được giới thiệu những cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi dành cho các dự án phát triển nông nghiệp sinh thái; đồng thời được hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn tài chính phục vụ đầu tư sản xuất.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, hội thảo còn tạo diễn đàn kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với các tổ chức tài chính, ngân hàng, mở ra cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực cho các sáng kiến phát triển nông nghiệp bền vững.

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn tại Tuyên Quang

Theo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, việc tham gia hội thảo không chỉ giúp cán bộ Hội, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất cập nhật những chính sách mới về tín dụng xanh mà còn tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại.

Thông qua chương trình, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình sản xuất xanh, ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn và mở rộng cơ hội đầu tư cho các dự án phát triển nông nghiệp sinh thái.

Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.