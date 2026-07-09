Hội Nông dân Tuyên Quang "bắt tay" viện nghiên cứu, mở thêm cơ hội cho nông dân tiếp cận khoa học, phát triển OCOP

Ngày 8/7, tại xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang), Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và nâng cao giá trị gia tăng, chương trình phối hợp được kỳ vọng sẽ tạo thêm "đòn bẩy" để nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị nông sản.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Huy Hoàng.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ Hội và hội viên nông dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm OCOP và các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Đáng chú ý, việc tăng cường kết nối giữa tổ chức Hội Nông dân với đơn vị nghiên cứu sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa khoa học và thực tiễn sản xuất. Thay vì chỉ tiếp cận các mô hình theo hình thức trình diễn, nông dân sẽ có thêm cơ hội được đào tạo bài bản, tiếp nhận quy trình kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện hai đơn vị đánh giá, chương trình phối hợp sẽ là nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, nông dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác đã đến khảo sát Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám - mô hình tiêu biểu trong phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng. Tại đây, đoàn tham quan khu sản xuất, khu trưng bày sản phẩm, tìm hiểu quy trình dệt lanh, hoạt động sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã, đồng thời trao đổi với các nghệ nhân và người lao động về những giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề.

Việc lựa chọn xã Lùng Tám làm nơi tổ chức hội nghị không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân địa phương tiếp cận các chương trình hợp tác mới mà còn là dịp giới thiệu mô hình phát triển kinh tế nông thôn gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm phát huy lợi thế địa phương, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nếu được triển khai hiệu quả, chương trình phối hợp sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để nông dân Tuyên Quang tiếp cận khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất theo chuỗi, xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP có giá trị, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.