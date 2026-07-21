Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức 11 hội nghị tập huấn nông nghiệp hữu cơ cho 1.100 hội viên

Hội Nông dân tỉnh nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho hội viên

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2026, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền kỹ thuật sản xuất cây trồng, vật nuôi và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng sản xuất hữu cơ, bền vững tại các xã Hòa An, Phú Lương, Tân Thanh và Yên Phú, thu hút 400 cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

Từ đầu năm đến đây, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững cho 400 hội viên. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Các hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Trang bị kiến thức từ sản xuất VietGAP đến xử lý chất thải nông nghiệp

Tại các lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân được phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ; cập nhật kiến thức về quy trình sản xuất cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn giống, chăm sóc vật nuôi theo hướng an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật, an toàn và hiệu quả.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 7/2026, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tổ chức thêm 7 hội nghị tại các xã, phường gồm Thái Bình, Xuân Vân, Tùng Bá, Hoàng Su Phì, Đồng Yên, Bằng Hành và phường Hà Giang 2. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Một trong những nội dung được nhiều hội viên quan tâm là các phương pháp xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ ngay tại nguồn. Giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với hệ sinh thái.

Phấn đấu hoàn thành 11 hội nghị, tập huấn cho 1.100 hội viên trong thời gian tới

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 7/2026, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm 7 hội nghị tại các xã, phường gồm Thái Bình, Xuân Vân, Tùng Bá, Hoàng Su Phì, Đồng Yên, Bằng Hành và phường Hà Giang 2 với khoảng 700 cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

Sau khi hoàn thành chương trình, toàn tỉnh sẽ tổ chức tổng cộng 11 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững cho khoảng 1.100 cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hội Nông dân tỉnh kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân theo hướng an toàn, hữu cơ, tuần hoàn và bền vững; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.