Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho hội viên nông dân

Sáng 28/7, tại Hội trường Đảng ủy xã Đồng Yên, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỹ thuật sản xuất cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

Ông Phạm Hồng Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoang Cao The.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Hồng Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên; bà Hà Thị Hải Hằng - Chuyên viên Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; bà Vương Thị Bình - Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khu vực V; ông Đỗ Đình Trọng - cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực V cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Yên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồng Thanh đánh giá cao sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh khi thường xuyên đưa các lớp tập huấn kỹ thuật về tận cơ sở, giúp hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và từng bước thay đổi phương thức sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ thuật sản xuất cây trồng, vật nuôi và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững cho cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Yên. Ảnh: Hoang Cao The.

Theo ông Phạm Hồng Thanh, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, đúng liều lượng không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực về kỹ thuật sản xuất cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn; hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật nhằm giảm chi phí sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn, các hội viên còn trực tiếp trao đổi, thảo luận với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, từ kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn và hiệu quả.

Thông qua chương trình, cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Yên được cập nhật nhiều kiến thức mới, góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng giảm phát thải, nâng cao chất lượng nông sản và đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh.

Việc tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang nhằm đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

Thông qua những chương trình thiết thực này, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa khoa học kỹ thuật với người nông dân, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh.