Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác Hội tại xã Yên Minh

Hội Nông dân Tuyên Quang sát cơ sở, nắm khó khăn của hội viên

Trong 2 ngày 8-9/9/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang do bà Chu Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2026 tại xã Yên Minh.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang do bà Chu Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Yên Minh báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội đến ngày 31/8/2026.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội, triển khai các phong trào nông dân; hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên; xây dựng các mô hình kinh tế và công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Đây cũng là dịp để Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang nắm bắt thực tế hoạt động của tổ chức Hội sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang kiểm tra một số mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân trên địa bàn xã Yên Minh. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội Nông dân xã Yên Minh; đồng thời ghi nhận những cách làm hiệu quả trong tập hợp, vận động hội viên, nông dân tham gia các phong trào và phát triển sản xuất.

Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Hội ở cơ sở là phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về hội viên, lấy hiệu quả hỗ trợ nông dân làm một trong những thước đo quan trọng của công tác Hội.

Nông dân Yên Minh sử dụng vốn chính sách để phát triển chăn nuôi

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã khảo sát một số mô hình kinh tế của hội viên được hỗ trợ từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tiêu biểu là mô hình nuôi cầy hương và chăn nuôi lợn.

Mô hình nuôi cầy hương của hội viên nông dân xã Yên Minh. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình sử dụng vốn, hiệu quả đầu tư cũng như những khó khăn mà hội viên đang gặp phải trong quá trình sản xuất, chăn nuôi.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thêm nguồn lực để nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ. Với những mô hình chăn nuôi phù hợp, nguồn vốn giúp hội viên có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm và từng bước nâng cao thu nhập.

Từ thực tế tại các mô hình, Hội Nông dân xã Yên Minh được yêu cầu tiếp tục đồng hành với hội viên trong quá trình sử dụng vốn; hướng dẫn lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, lao động và thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả đồng vốn.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách hiệu quả cũng góp phần tạo nền tảng để xây dựng các mô hình kinh tế có khả năng nhân rộng trong cộng đồng nông dân.

Hội Nông dân xã Yên Minh cần nâng chất lượng chi, tổ Hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp đề nghị Hội Nông dân xã Yên Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tổ chức Hội ở cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên; đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn trong sản xuất của nông dân để kịp thời hỗ trợ.

Đối với nguồn vốn tín dụng chính sách, Hội Nông dân xã cần phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sử dụng vốn, phát huy tối đa nguồn lực này trong phát triển kinh tế hộ.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, chú trọng hiệu quả thực chất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nông dân.

Hoạt động kiểm tra, giám sát tại xã Yên Minh góp phần giúp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đánh giá thực chất kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Qua kiểm tra thực tế, những mô hình hiệu quả, cách làm hay trong tập hợp hội viên, hỗ trợ sản xuất và sử dụng vốn tín dụng chính sách sẽ được tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phát huy vai trò đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế.