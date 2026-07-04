Hội Nông dân Sơn La phát huy vai trò “điểm tựa” của nông dân

Nông dân Sơn La đổi mới hoạt động Hội, hướng mạnh về cơ sở

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, giá vật tư tăng cao và thị trường tiêu thụ có nhiều biến động, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, các cấp Hội ngày càng trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có 172.045 hội viên sinh hoạt tại 2.173 chi hội. Các cấp Hội duy trì hoạt động của 121 chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.332 thành viên và 233 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 2.042 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy phong trào nông dân ở cơ sở.

6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp Hội triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đổi mới. Ngoài các hội nghị, buổi sinh hoạt chi hội, tổ chức Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, giúp tăng cường kết nối với hội viên.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh hướng dẫn hội viên nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác. Ảnh: Văn Ngọc

Các cấp Hội đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 627 lượt cán bộ Hội, đạt 156,8% kế hoạch năm; bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho 790 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 136,2% kế hoạch. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tiến hành 199 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các chương trình, dự án và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Một trong những dấu ấn nổi bật của các cấp Hội Nông dân Sơn La là đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp tiếp tục được chú trọng. Hội viên nông dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ nông sản và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua đó từng bước thay đổi tư duy sản xuất, giúp người nông dân chủ động tiếp cận thị trường trong thời đại số.

Hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hội viên mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Tiêu biểu như mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi dê tại xã Chiềng Lao. Thông qua vận động nguồn lực xã hội hóa, mô hình đã huy động được 160 triệu đồng hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất với tổng số 64 con dê giống. Mô hình bước đầu tạo sinh kế ổn định, giúp nhiều hộ hội viên nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức 3 hội nghị bàn tròn cấp xã tại phường Mộc Châu, xã Vân Hồ và xã Tô Múa với sự tham gia của 120 đại biểu nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã và hội viên sản xuất kinh doanh.

Đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng có thu nhập ổn đinh. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân Sơn La còn tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường nông thôn. Hội viên tích cực hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan môi trường và xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 93.358 hộ hội viên đăng ký sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cấp Hội duy trì hiệu quả 22 mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động 62.369 hộ hội viên đạt tiêu chí “3 sạch” về môi trường.

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La có 210 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Những năm qua, hội viên nông dân Sơn La đẩy mạnh sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025–2030, ông Vũ Đức Thuận nhấn mạnh, thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và thương mại điện tử trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, các cấp Hội cần nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; tăng cường phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp để mở rộng nguồn vốn phục vụ sản xuất; quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm cho hội viên, nông dân.

Có thể thấy, bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đang ngày càng phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của tổ chức Hội là “điểm tựa” vững chắc của hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.