Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ hội viên phát triển toàn diện, xây dựng nông dân văn minh, thích ứng chuyển đổi số

Phát huy vai trò nông dân

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có 74/75 xã, phường có tổ chức Hội Nông dân, với gần 172.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 2.173 chi hội. Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; nhiều mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp được thành lập, góp phần tập hợp, đoàn kết nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng mạnh về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân. Qua đó, từng bước xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, có trình độ, kỹ năng, ý thức trách nhiệm cộng đồng và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng làm giàu chính đáng, chung sức xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh áp úng các tiến bộ khoa học vào canh tác nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân tiếp tục được chú trọng. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu; bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận chuyển đổi số trong nông nghiệp; từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của nông dân Sơn La tạo ra được nhiều người biết đến. Ảnh: Văn Ngọc

Đẩy mạnh xây dựng nông dân số

Song song với phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp tích cực vận động hội viên thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện tốt hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

Công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được chú trọng. Hoạt động của các câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tổ hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân rộng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu vực nông thôn.

Hội viên nông dân trên đại bàn tỉnh Sơn La tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Văn Ngọc

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức các hoạt động phổ cập kiến thức công nghệ số cho hội viên, nông dân.

Nhiều hội viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, internet, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh. Hội cũng phối hợp hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Công tác vận động hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 93.358 hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hội viên nông dân Sơn La phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Ngọc

Các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn được triển khai hiệu quả thông qua việc thu gom, xử lý rác thải, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, xây dựng mô hình nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong kỳ, các cấp Hội duy trì và phát huy hiệu quả 22 mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động 62.369 hộ hội viên đạt tiêu chí “3 sạch” về môi trường.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp triển khai nhiều chương trình về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, xây dựng hình ảnh người nông dân Sơn La văn minh, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.