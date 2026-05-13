Hội Nông dân Sơn La đổi mới tổ chức, nâng tầm vai trò nông dân trong giai đoạn mới

Các cấp hội nông dân ngày càng vững mạnh

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực hoạt động, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh hiện có 74/75 xã, phường có tổ chức Hội Nông dân với gần 172.000 hội viên sinh hoạt tại 2.173 chi hội. Trong quá trình đổi mới tổ chức, một trong những điểm nhấn nổi bật là việc phát triển mạnh các mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo hướng liên kết sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã thành lập 121 chi hội nông dân nghề nghiệp và 233 tổ hội nông dân nghề nghiệp, tạo môi trường để những người cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực sản xuất liên kết, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống, vốn và kinh nghiệm sản xuất. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp theo hướng bền vững.

Những năm qua, Hội Nông dân Sơn La phát huy vai trò chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong phát triển nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Hoàng Văn Chất, Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Củ, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La cho biết: Chi hội được thành lập trên cơ sở HTX Trường Tiến với 15 hội viên, phát triển 15ha cây ăn quả có múi gồm cam, bưởi và quýt.

Chi hội hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng”, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội viên, hỗ trợ nhau trong phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững. Đồng thời, góp phần hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để các hộ nông dân tiếp cận thị trường, dịch vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nông thôn.

Mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp tại xã Chiềng Mai giúp hội viên liên kết sản xuất, nâng cao giá trị cây ăn quả có múi. Ảnh: Văn Ngọc

Hỗ trợ nông dân phát triển bền vững

Cùng với đổi mới tổ chức, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy hội viên nông dân làm trung tâm.

Ông Vũ Đức Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Trong giai đoạn mới, Hội tập trung trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ hội và hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các cấp hội cũng tăng cường vai trò cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước trong triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Từ năm 2025 đến nay, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức gần 40 lớp tập huấn cho hơn 17.000 lượt hội viên; triển khai 17 mô hình dự án; tuyên truyền, hỗ trợ hơn 2.300 hội viên mở tài khoản trên các sàn thương mại điện tử và sử dụng nền tảng số nông dân Việt Nam.

Nông dân Sơn La tích cực phát triển sản xuất theo hướng xanh, an toàn và bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với đó, Hội tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay, đã hỗ trợ xây dựng 23 mô hình liên kết chuỗi; xây dựng thương hiệu cho 11 sản phẩm; phát triển 19 sản phẩm OCOP 3 sao; thành lập 12 cửa hàng nông sản an toàn.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục được duy trì hiệu quả, gắn với tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, giúp hội viên nâng cao năng lực sản xuất và quản lý kinh doanh.



Các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động tiếp tục lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để nông dân đổi mới tư duy sản xuất và nâng cao đời sống.

Nổi bật là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” với hơn 50.000 hộ đăng ký thi đua hằng năm. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực như “Nông dân bảo vệ môi trường”, “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch chuồng trại”, “Thùng rác thân thiện”... được duy trì hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La hỗ trợ hội viên nông dân thùng ủ rác hữu cơ. Ảnh: Văn Ngọc

Từ những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; thành lập mới 60 chi hội nông dân nghề nghiệp, 120 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 50 tổ hợp tác và 15 hợp tác xã nông nghiệp.

Cùng với đó, Hội phấn đấu vận động ít nhất 5 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; hằng năm có từ 60% hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó 50% đạt danh hiệu các cấp.

Những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn đang giúp Hội Nông dân Sơn La từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng nông dân, xây dựng hình ảnh người nông dân thời kỳ mới năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và trở thành trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.