Hội Nông dân Lào Cai quán triệt những Nghị quyết quan trọng đến cán bộ cơ sở

Tham dự hội nghị có đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách, Chi hội trưởng và tuyên truyền viên cơ sở thuộc Hội Nông dân phường Lào Cai và phường Cam Đường.

Quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đến đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ I.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, mỗi cán bộ Hội, mỗi Chi hội trưởng cần phát huy vai trò là hạt nhân tuyên truyền tại cơ sở, chủ động lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng, của Hội sớm đi vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Thông qua hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai hướng tới thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội trong việc triển khai, đưa các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Hội đến với hội viên, nông dân một cách thiết thực, hiệu quả.

Đây cũng là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng giai cấp nông dân Lào Cai ngày càng vững mạnh.