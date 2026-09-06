Hội Nông dân Lào Cai nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho học viên là cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân đến từ 51 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân, nhất là những cán bộ mới được kiện toàn sau quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật, trao đổi nhiều nội dung thiết thực, gắn với hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở.

Trong đó, tập trung vào kỹ năng tập hợp, quản lý hội viên; tổ chức sinh hoạt Chi hội, Tổ hội; xây dựng và phát triển các Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, cán bộ cơ sở còn được hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua của Hội Nông dân, tổ chức hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng là một trong những nội dung được trao đổi tại lớp tập huấn.

120 cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân đến từ 51 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Thông qua các chuyên đề, học viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động Hội tại địa phương.

Những kiến thức và kỹ năng được trang bị được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ cán bộ Chi hội, Tổ hội chủ động hơn trong công tác, đổi mới phương thức tập hợp hội viên.

Việc nâng cao năng lực cho cán bộ Hội ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

Từ những kiến thức được cập nhật tại lớp học, các cán bộ Chi hội, Tổ hội sẽ vận dụng linh hoạt vào thực tế, làm tốt hơn công tác tập hợp, quản lý hội viên, tổ chức hiệu quả các hoạt động và đồng hành cùng nông dân.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu “vững nghiệp vụ - sát cơ sở - gần hội viên”, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.