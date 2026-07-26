Hội Nông dân Lào Cai lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực

Hội Nông dân xã Tân Lĩnh giúp đỡ gia đình ông Hoàng Mạnh Thắng, bệnh binh đang sinh sống tại thôn Minh Chuẩn, thực hiện cấy lúa nếp, góp phần giảm bớt khó khăn trong lao động sản xuất. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách.

Những việc làm giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình đã góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại xã Tân Lĩnh: Cán bộ, hội viên nông dân đã tình nguyện giúp gia đình ông Hoàng Mạnh Thắng, bệnh binh ở thôn Minh Chuẩn, cấy lúa nếp đúng thời vụ.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thôn Thống Nhất, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hội Nông dân xã Thượng Hà vận động hội viên nông dân chung tay hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành công trình nền bếp, sân nhà. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Ở xã Nghĩa Tâm: Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình ông Dương Kim Ứng, người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Hội viên nông dân còn chung tay giúp gia đình dọn dẹp vệ sinh, đào hố rác, chỉnh trang khuôn viên nhà ở.

Những phần việc tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với người có công.

Trong khi đó, tại xã Thượng Hà: Hội viên nông dân đã đóng góp ngày công lao động để hỗ trợ một gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoàn thiện nền bếp và sân nhà.

Công trình tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và tinh thần tương thân tương ái của người nông dân đối với các gia đình chính sách.

Hội Nông dân xã Si Ma Cai phối hợp tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Tại phường Nghĩa Lộ: Hội Nông dân phường tích cực tham gia các hoạt động tri ân do địa phương phát động, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, hội viên.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã Phong Hải đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, các hoạt động tri ân còn được triển khai đồng loạt tại các xã Tả Củ Tỷ, Thượng Bằng La, Yên Thành, Si Ma Cai, Tằng Loỏng, Thác Bà, phường Trung Tâm và nhiều địa phương khác...

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, trao quà đến thương binh, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.

Tại xã Văn Chấn: Cùng nhiều địa phương trong tỉnh, Hội Nông dân đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp", gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn thể hiện sự tri ân bằng những hành động cụ thể, thiết thực đối với các thế hệ đi trước.

Hội Nông dân xã Yên Thành phối hợp tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Chuỗi các hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai trong Tháng Bảy năm nay đã góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua những việc làm nghĩa tình, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được gìn giữ và phát huy, trở thành động lực để mỗi cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.