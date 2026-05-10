Hội Nông dân Lai Châu học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế tại Tuyên Quang

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã đến tham quan, khảo sát thực tế và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ tại xã Sơn Dương. Ảnh: Xã Sơn Dương.

Đoàn công tác do ông Vương Đức Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực tế và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ tại xã Sơn Dương.

Tham gia đoàn còn có bà Chu Thị Ngọc Điệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân các xã cùng đại diện các hợp tác xã tiêu biểu của hai tỉnh.

Trong chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã đến khảo sát nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân xã Sơn Dương, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương.

Tại xã Sơn Dương, đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi dúi của gia đình ông Trần Quang Đông, thôn Đồng Măng, với quy mô khoảng 200 con dúi mốc.

Đây là mô hình kinh tế mới được đầu tư bài bản, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Nhờ tận dụng tốt điều kiện tự nhiên cùng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, mô hình đang trở thành điểm đến học tập của nhiều hội viên nông dân trong và ngoài địa phương.

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang tham quan mô hình nuôi cầy vòi của gia đình ông Nguyễn Hoàng Tú, thôn Cây Thị 1, xã Sơn Dương. Ảnh: Xã Sơn Dương.

Tiếp đó, đoàn công tác đến tham quan mô hình nuôi cầy vòi của gia đình ông Nguyễn Hoàng Tú, thôn Cây Thị 1, với quy mô khoảng 400 con.

Mô hình được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại, chăm sóc và phòng bệnh, từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Qua chuyến tham quan thực tế, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đánh giá cao tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm của hội viên nông dân xã Sơn Dương trong phát triển các mô hình kinh tế đặc sản, phù hợp với điều kiện địa phương.

Các mô hình không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa dạng, bền vững.

Đây cũng là dịp để Hội Nông dân hai tỉnh tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân; đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, liên kết và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong thời gian tới.