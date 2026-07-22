Hội Nông dân cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La "bắt tay" hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Nông dân là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Sơn La cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030.



Tham dự cuộc họp có ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn và đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn của hai cơ quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng rà soát, trao đổi và thống nhất nhiều nội dung phối hợp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, hai bên sẽ tập trung phối hợp triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là những chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với Sơn La, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị hướng tới hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.

Hai đơn vị cũng thống nhất phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ nông dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản và các sản phẩm OCOP của địa phương, tạo điều kiện để sản phẩm của nông dân Sơn La mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.



Không chỉ tập trung vào phát triển sản xuất, chương trình phối hợp còn hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và hội viên nông dân.

Vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể; hỗ trợ hội viên tiếp cận các chính sách, chương trình phát triển nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Tại cuộc họp, hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, lồng ghép các nguồn lực, xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao.

Ông Vũ Đức Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Người nông dân phải thực sự là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa Hội Nông dân với ngành nông nghiệp sẽ tạo thêm nhiều điều kiện để hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn lực hỗ trợ và các mô hình sản xuất hiệu quả, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đề nghị các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan sớm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành kế hoạch phối hợp hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng đơn vị.

Việc ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La được sẽ tạo sức mạnh tổng hợp trong huy động nguồn lực, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng các vùng nông nghiệp hàng hóa bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030.