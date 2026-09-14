Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: Tiến Lập.

Dự Kỳ họp có ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Tiến Lập.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, gồm: Xem xét Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Cao Minh Huyền.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Tiến Lập.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Trịnh Khắc Cường đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Tiến Lập.

Tại Kỳ họp thứ 5 cũng tập trung thảo luận và xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, HĐND tỉnh xem xét dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; dự thảo Nghị quyết giao bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi năm 2026 vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài; cùng dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp đã xem xét Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - tỉnh Lào Cai; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đồng thời, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách trung ương.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Ảnh: Tiến Lập.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu tiến hành thảo luận cho ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết về Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Trịnh Khắc Cường. Ảnh: Tiến Lập.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều.

Đây là giai đoạn cần sự tập trung cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là đối với các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công, tài chính - ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Tiến Lập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Đối với các nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, cần giao vốn và triển khai ngay đến các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách nhà nước.

Đối với việc phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn cụ thể, chi tiết; tăng cường kiểm tra, hỗ trợ cơ sở trong quá trình thực hiện.

Phân cấp phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm; trao quyền phải gắn với điều kiện thực hiện, năng lực tổ chức và cơ chế kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn lực được quyết định sát thực tiễn, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, cần tổ chức triển khai theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn, lĩnh vực thực sự cấp thiết; gắn phòng, chống ma túy với bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội và xây dựng địa bàn cơ sở an toàn, lành mạnh.

Quyết tâm hoàn thành và giữ vững mục tiêu xây dựng xã, phường không ma tuý theo Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường đối thoại, giải thích, vận động để tạo sự đồng thuận.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: Tiến Lập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao; với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, sự giám sát và đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực chất.

Từ đó, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII



1. Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.



2. Nghị quyết giao bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi năm 2026 vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài.



3. Nghị quyết quy định phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.



4. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - tỉnh Lào Cai.



5. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách trung ương.



6. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai



7. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



8. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



9. Nghị quyết của kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh.