Học phụ nữ Nhật cách uống nước củ cải trắng giảm cân, không bị tăng cân trở lại

Thay vì ăn củ cài xào, hầm, nấu canh... nhiều phụ nữ phụ nữ Nhật chọn cách uống nước củ cải sống để giảm cân.

Trong ẩm thực Nhật, việc ăn củ cải sống khá phổ biến, nhất là dạng mài nhuyễn.

Uống nước củ cải: Phương pháp giảm cân đáng chú ý của người Nhật

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Nhật, củ cải xay hay mài nhuyễn sẽ sinh ra hợp chất isothiocyanate. Chất này có mùi hăng đặc trưng. Công dụng của nó là kháng viêm, kháng khuẩn, hỗ trợ tăng tốc độ trao đổi chất, đốt mỡ.

Aoki Kumiko - một cố vấn giảm cân lâu năm cho biết Isothiocyanate trong củ cải được xem là chìa khóa quan trọng giúp đốt cháy năng lượng. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn cung cấp kali có tác dụng hỗ trợ đào thải natri dư thừa ra bên ngoài, từ đó hạn chế tình trạng tích nước và làm cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Giảm cân nhờ nước củ cải

Aoki Kumiko được xem là người giúp phương pháp giảm cân bằng nước củ cải - rau củ trở nên nổi tiếng.

Bà đã tự áp dụng cách này khoảng 10 năm trước và đạt hiệu quả giảm cân đáng kinh ngạc. Trong vòng 4 tháng, bà đã giảm từ 51kg xuống còn 45kg dù không tập thể dục năng. Đáng chú ý là sau đó, bà Aoki cũng không bị tăng cân trở lại. Ngoài ra, theo thiết bị đo ở Nhật, độ tuổi sinh học của bà cũng giảm hơn 15 tuổi.

Một thay đổi bất ngờ mà Aoki nhận thấy chính là chứng dị ứng phấn hoa của mình cũng biến mất sau thời gian kiên trì sử dụng củ cải.

Nhiều người áp dụng phương pháp uống nước củ cải này cũng nhận thấy các vấn đề về tiêu hóa như táo bón được cải thiện, da sáng hơn, dù không thay đổi quá nhiều thói quen nhưng cân nặng vẫn giảm dần.

Đối với nhiều người Nhật, uống nước củ cải được xem là một phương pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Một số lợi ích khác của củ cải

Ngoài việc hỗ trợ giảm cân, củ cải trắng còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Củ cải trắng chứa enzyme tiêu hóa tự nhiên có tác dụng hỗ trợ hoạt động của đường ruột, giúp giảm đầy bụng, ngừa táo bón. Chất xơ trong củ cải trắng còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Củ cải trắng chứa nhiều vitamin C cùng các chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm các tác động không tốt của gốc tự do, giúp tăng cường sức đề kháng.

Vitamin C trong củ cải còn có tác dụng kích thích tổng hợp collagen, giúp ức chế melanin, làm da sáng đẹp và tăng độ đàn hồi.

Cách uống nước củ cải

Theo chia sẻ của Aoki Kumiko, nên giữ tỷ lệ giữa trái cây và củ cải là 1:1, ưu tiên giữ nguyên phần vỏ vì đây là phần chứa nhiều phytochemical có lợi. Ngoài ra, tùy theo sở thích, có thể kết hợp củ cải với matcha, sữa chua, sữa tươi, sữa đậu nành.

Gợi ý một số nguyên liệu kết hợp với củ cải:

- Trái cây nguyên vỏ: Táo, nho, dâu tây;

- Trái cây gọt vỏ: Chuối, dứa, cam, chanh, kiwi;

- Nguyên liệu khác: Sữa tươi, sữa chua, mè rang, matcha, cacao.

Lưu ý khi uống nước củ cải

Củ cải có mùi hăng, vị cay nhẹ nên kết hợp với các loại trái cây như dâu, táo, chuối để hương vị dễ uống hơn đồng thời bổ sung thêm vitamin C, tăng hiệu quả chuyển hóa. Tuy nhiên, không nên kết hợp quá nhiều loại cùng lúc vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Nên uống ngay sau khi xay để cơ thể nhận được nhiều isothiocyanate nhất có thể. Nếu để lâu, các chất dinh dưỡng trong đồ uống sẽ giảm dần.

Có thể uống lúc đói vào buổi sáng để tạo cảm giác no, cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất.