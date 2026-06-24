Hỗ trợ lợn nái sinh sản, tiếp sức hội viên nông dân Bắc Hà vươn lên thoát nghèo

Thôn Sân Bay là địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Bắc Hà, với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Bắc Hà đã tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu, điều kiện chăn nuôi của 10 hộ dân trên địa bàn. Qua đánh giá, lựa chọn, có 5 hộ gia đình đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuồng trại, nhân lực và có quyết tâm phát triển sản xuất đã được thụ hưởng mô hình.

Hội Nông dân xã Bắc Hà đã tổ chức bàn giao mô hình sinh kế hỗ trợ lợn nái sinh sản cho hội viên nông dân nghèo tại thôn Sân Bay. Ảnh: Quỳnh Anh.

Tại chương trình, Hội Nông dân xã đã bàn giao 5 con lợn nái đen bản địa cho các hộ dân. Các con giống có trọng lượng từ 18 - 20kg/con, được tiêm phòng đầy đủ, bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện khí hậu, tập quán chăn nuôi của địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 20 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Hội hợp pháp của Hội Nông dân xã Bắc Hà.

Bà Bùi Thị Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quỳnh Anh.

Điểm nổi bật của mô hình là cơ chế hỗ trợ theo hình thức “luân chuyển sinh kế”. Theo đó, sau khi lợn nái sinh sản và phát triển ổn định, mỗi hộ thụ hưởng sẽ hoàn trả cho Hội Nông dân xã một con lợn giống đạt tiêu chuẩn để tiếp tục trao cho các hộ nghèo, cận nghèo khác.

Cách làm này không chỉ phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân mà còn tạo sự chủ động, trách nhiệm của người dân trong quá trình phát triển kinh tế gia đình.

Lãnh đạo xã Bắc Hà và Hội Nông dân xã Bắc Hà trao tặng lợn sinh sản cho các hộ dân. Ảnh: Quỳnh Anh.

Phát biểu tại buổi bàn giao, bà Bùi Thị Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Hà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội Nông dân xã trong việc xây dựng các mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Hà, nhấn mạnh: "Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo tư liệu sản xuất trực tiếp cho người dân, từng bước thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Các hộ dân nhận con giống cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh để đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt; thực hiện nghiêm cam kết luân chuyển con giống, góp phần nhân rộng mô hình, lan tỏa cơ hội phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho nhiều hộ dân khó khăn trên địa bàn".