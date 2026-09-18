Hồ tiêu Việt tập trung xây dựng thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (18/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (18/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.939 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Thị trường hạt tiêu trong nước ghi nhận sự ổn định, nông dân kỳ vọng giá sẽ vững sau giai đoạn tích lũy. Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2026 đạt tăng trưởng tích cực về lượng và giá trị.

Hiện mức giá thu mua nội địa đang dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất và tiếp tục dẫn đầu khu vực khảo sát. Phiên biến động tăng chiều nay được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thị trường hạt tiêu bước vào một nhịp hồi phục mới sau thời gian tích lũy kéo dài.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), hoạt động thương mại hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 có sự chững lại so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 8 đạt 21.724 tấn với kim ngạch 140,9 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và 4,3% về giá trị so với tháng 7/2026. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 8/2025, lượng xuất khẩu vẫn giữ mức tăng nhẹ 1,2%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 2.883 tấn hạt tiêu trong tháng 8/2026 (bao gồm 2.636 tấn tiêu đen và 247 tấn tiêu trắng), đạt kim ngạch 18 triệu USD. So với tháng 7/2026, giảm 14,1% về lượng và giảm 10,2% về giá trị.

Tính chung lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đã chính thức đạt mốc 1,2 tỷ USD với tổng khối lượng 190.153 tấn. So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu tăng 14,2% về lượng (tương ứng tăng 23.643 tấn) và tăng 8,9% về giá trị. Về đơn giá, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) và tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn (giảm 4%).

Tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 47.002 tấn, tương ứng kim ngạch 270,3 triệu USD. Con số này ghi nhận mức tăng 36,1% về lượng (tương đương 12.478 tấn) và tăng 19,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.