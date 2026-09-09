Hộ khó khăn ở Sơn La được hỗ trợ tới 60 triệu đồng làm nhà

Sơn La quan tâm hỗ trợ hộ gia đình khó khăn

Theo nghị quyết, hộ xây dựng mới nhà ở được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Đây là chính sách thiết thực, góp thêm nguồn lực giúp các gia đình khó khăn có điều kiện cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Đối tượng được hỗ trợ gồm những hộ chưa có nhà ở; hộ có nhà ở bị dột nát, hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn. Chính sách tập trung vào các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những hộ thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Sơn La nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là người dân tộc Kinh đang sinh sống tại xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; HĐND tỉnh thực hiện giám sát quá trình thực hiện.

Việc quy định mức hỗ trợ cụ thể sẽ giúp các hộ khó khăn, nhất là người dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Từ đó, người dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.