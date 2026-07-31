Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La: Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bản lĩnh, đổi mới, phát triển bền vững

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La ngày càng vững mạnh

Trong 2 ngày, 30 - 31/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề "Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đoàn kết - đổi mới - bản lĩnh - kiến tạo - phát triển.

Dự Đại hội có ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng 250 đại biểu đại diện cho 861 hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La..

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Cháng A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã tham gia góp ý gần 500 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; tổ chức nhiều hoạt động đối thoại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ pháp lý, chuyển đổi số, đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp. Cùng với đó, Hiệp hội tích cực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp hội viên.

Không chỉ đồng hành trong phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Sơn La còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Hằng năm, các doanh nghiệp đóng góp khoảng 15-30 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người lao động và các đối tượng yếu thế.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Đến đầu năm 2026, toàn tỉnh Sơn La có trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng mạnh so với gần 3.000 doanh nghiệp đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt trên 147.000 tỷ đồng, gấp gần 3,75 lần so với năm 2021.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã cấp mới 120 dự án với tổng vốn đăng ký trên 46.500 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục phê duyệt thêm 22 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 43.000 tỷ đồng. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La có 861 hội viên, gồm 757 doanh nghiệp, 98 hợp tác xã và 6 hội viên thông tấn; duy trì hoạt động của 11 chi hội trực thuộc và 7 tổ chức hội thành viên.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội xác định 5 phương hướng, 12 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Sơn La phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III, được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa IV. Bà Lê Thị Thanh Huyền, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Sơn La, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội.

Các ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Duy Trinh, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Ngọc Quyết và Phạm Hải Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa IV. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả, đóng góp quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Sơn La trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp; tích cực tham gia góp ý, phản biện, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết, hợp tác; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Sơn La phát triển năng động, hiện đại, bền vững.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến, thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành công của Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và sáng tạo, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư và đưa Sơn La trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Bắc.