HĐND xã Muổi Nọi quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã Muổi Nọi tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 50,01% dự toán, trong đó thu trên địa bàn đạt 383,44% kế hoạch giao. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả với 6 hộ được bàn giao nhà và giải ngân tổng kinh phí 330 triệu đồng.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Xã đã tiếp nhận và giải quyết trước hạn 682/687 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt 99,27%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 95,3%; 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2 HĐND xã Muổi Nọi khóa XXII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quỳnh Liên.

Hoạt động của HĐND xã được triển khai đúng quy định, phát huy hiệu quả vai trò giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, HĐND xã đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề, thực hiện giám sát thường xuyên đối với các nội dung trình kỳ họp và tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với nhiều báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và UBND xã; trong đó có báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2026; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình HĐND xã xem xét, quyết định. Ảnh: Quỳnh Liên.

Với sự thống nhất cao, HĐND xã đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, gồm: Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XXII; nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; nghị quyết giao bổ sung 6 biên chế cho Trạm Y tế xã; nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập và đặt tên các bản trên địa bàn.

Theo đó, HĐND xã thống nhất sáp nhập bản Hua Lành với bản Pá Lầu thành bản Hua Lành; bản Muổi Nọi với bản Muổi Nọi A thành bản Muổi Nọi; bản Bó Nguồng với bản Phiêng Bông thành bản Bó Nguồng; bản Lẩy với bản Chăn thành bản Lẩy. Đồng thời, sáp nhập bản Nong Ỏ với 50 hộ của bản Bon để thành lập bản Nong Ỏ; sáp nhập 253 hộ của bản Phặng với 81 hộ của bản Cường Trai để thành lập bản Phặng.

Kỳ họp cũng tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, điện, giao thông và môi trường. Các kiến nghị được chuyển đến UBND xã xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Vũ Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Muổi Nọi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quỳnh Liên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Vũ Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Muổi Nọi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả UBND xã đạt được, đặc biệt trong công tác xử lý các vi phạm về đất đai.

Ông Huy đề nghị UBND xã tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ của tỉnh theo kế hoạch.