Hạt tiêu thế giới cũng không ghi nhận biến động mới, giá đồng loạt duy trì xu hướng đi ngang

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (31/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức142.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 141.000 - 142.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (31/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.823 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.404 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Ngành hạt tiêu và gia vị Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi lợi thế không còn chỉ nằm ở sản lượng hay giá rẻ mà chuyển sang chất lượng, tính bền vững và khả năng xây dựng thương hiệu. Do đó, nếu tháo gỡ được các nút thắt về thủ tục hành chính, chi phí và tín dụng, ngành hạt tiêu và gia vị Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng trong thời gian tới, đồng thời mở rộng sang nhiều thị trường mới có giá trị cao hơn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 145.686 tấn hạt tiêu, thu về giá trị kim ngạch 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đánh dấu mức tăng trưởng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong riêng tháng 6/2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ của tháng 5. Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 6 đạt 23.103 tấn với kim ngạch 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng liền kề trước đó, do nhu cầu từ các thị trường khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ suy yếu. Dẫu vậy, các thị trường truyền thống và chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và UAE vẫn duy trì được sức mua ổn định, đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết hoạt động xuất khẩu hạt tiêu và gia vị vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Các thị trường nhập khẩu ngày càng yêu cầu cao về dư lượng thuốc BVTV, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững, kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất khác ngày càng cao (Brazil và Campuchia đối với hạt tiêu).

Tại các "thủ phủ" hạt tiêu như Tây Nguyên và Đông Nam bộ, chu kỳ sinh trưởng của cây đang bước vào giai đoạn then chốt: nuôi trái và tích lũy chất chắc từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm cây hạt tiêu thực hiện quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất để tạo nên độ cay và hương vị đặc trưng. Dù vậy, mùa mưa kéo dài đang tạo ra một nghịch lý sinh học đầy rủi ro. Các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo, dù cây cần lượng nước và dinh dưỡng lớn để nuôi trái, nhưng nền nhiệt ẩm thất thường rất dễ gây tổn thương bộ rễ, dẫn đến tình trạng rụng trái non. Việc kiểm soát thoát nước và bón phân cân đối trong giai đoạn này không chỉ quyết định năng suất mà còn là "chìa khóa" để ổn định nguồn cung trong ngắn hạn.

Nhìn chung, thị trường hạt tiêu vẫn đang cần thêm những tín hiệu mạnh mẽ hơn từ lực mua và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn để xác nhận một xu hướng bền vững.