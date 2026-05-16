‘Hái ra tiền’ từ 3 sào đất, anh nông dân bỏ túi hơn 200 triệu đồng/năm nhờ trồng rau

Phát triển mô hình trồng rau trong nhà lưới: Giải pháp tiết kiệm, tăng năng suất

Sau nhiều lần thất bại với các loại cây trồng như khoai mì, bắp, ớt, chuối và đu đủ, anh Bùi Xuân Phương đã quyết định chuyển hướng sang trồng rau trong nhà lưới để tối ưu hóa hiệu quả và tăng năng suất. Trên diện tích 3.200m² đất nông nghiệp do cha mẹ để lại, anh Phương đã đầu tư xây dựng nhà lưới và hệ thống tưới nước phun sương hiện đại.

Được Hội Nông dân xã hỗ trợ và tư vấn, anh Phương đã học hỏi kỹ thuật trồng rau an toàn từ các hộ nông dân chuyên nghiệp trong xã cũng như từ các lớp tập huấn kỹ thuật. Nhờ đó, anh đã trồng đa dạng các loại rau như hành lá, rau dền, rau muống, cải, và rau mồng tơi trên diện tích 2.500m², với 700m² còn lại để trống dự phòng.

Việc trồng rau trong nhà lưới không chỉ giúp bảo vệ cây trồng khỏi các tác động xấu từ môi trường như gió, bụi, và mưa, mà còn giảm thiểu tác động của ánh nắng mặt trời và hạn chế sự xâm nhập của côn trùng, sâu bệnh. Nhờ mô hình này, anh Phương đã ổn định được nguồn thu nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ rau an toàn.

Hệ thống tưới nước phun sương không chỉ đảm bảo nước được phân phối đều khắp rau mà còn giúp tiết kiệm lượng nước đáng kể.

Nhờ mô hình này, anh Phương đã ổn định được nguồn thu nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ rau an toàn

Nhờ áp dụng phương pháp trồng rau trong nhà lưới kết hợp với hệ thống tưới phun sương, anh Bùi Xuân Phương đã cắt giảm được nhiều chi phí sản xuất, bao gồm giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc và điện năng tiêu thụ cho việc bơm nước. Rau trồng trong nhà lưới không chỉ có năng suất cao mà còn có mẫu mã đẹp hơn so với trồng ngoài trời.

Anh Bùi Xuân Phương chia sẻ: Với 1.000m² trồng hành lá, anh cần 120 kg củ hành giống, mỗi kg có giá 50.000 đồng (tổng cộng 6.000.000 đồng). Sau 30 ngày, anh thu hoạch được 600 kg hành lá và bán cho các tiểu thương tại chợ với giá trung bình 18.000 đồng/kg, thu về 10,8 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí giống, lợi nhuận đạt 4,8 triệu đồng mỗi lứa. Mỗi năm, anh sản xuất 12 lứa, trung bình thu về hơn 57 triệu đồng từ hành lá.

Với diện tích 1.500m² còn lại, anh trồng các loại rau như rau muống, rau dền cơm, mồng tơi và các loại cải. Thời gian sinh trưởng của các loại rau này khoảng từ 25 đến 30 ngày mỗi lứa, năng suất trung bình đạt 1,5 kg/m², cho tổng sản lượng 2.250 kg. Sau khi sơ chế, anh bán sỉ cho các tiểu thương tại chợ Bà Rịa và chợ Long Điền với giá 8.000 đồng/kg, thu được 18 triệu đồng mỗi lứa.

Nhờ áp dụng phương pháp trồng rau trong nhà lưới kết hợp với hệ thống tưới phun sương, anh Bùi Xuân Phương đã cắt giảm được nhiều chi phí sản xuất

Mô hình trồng rau trong nhà lưới đem lại thu nhập cao gấp 3 lần

Anh Bùi Xuân Phương, nhờ áp dụng mô hình trồng rau trong nhà lưới, đã đạt được doanh thu ấn tượng khi trồng rau sạch. Mỗi năm, anh thu hoạch 12 lứa rau, mang lại tổng doanh thu 216 triệu đồng. Sau khi trừ đi các chi phí giống rau là 12 triệu đồng và chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 1.000m² hành lá và 1.500m² rau khác là 80 triệu đồng, anh Phương đạt lợi nhuận hơn 180 triệu đồng mỗi năm.

Điều đặc biệt là công lao động chủ yếu do vợ chồng anh tự đảm nhận, giúp giảm chi phí thuê mướn nhân công. Với mô hình này, lợi nhuận của anh cao gần gấp ba lần so với việc trồng các loại cây trồng như bắp, mì, ớt, chuối và đu đủ trước đây. Mô hình trồng rau trong nhà lưới không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn đảm bảo sản phẩm rau an toàn và chất lượng cao.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, anh Bùi Xuân Phương rất hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Chỉ khi thực sự cần thiết, anh mới sử dụng và tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, anh Bùi Xuân Phương rất hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học

Thay vào đó, anh Phương thường sử dụng các phương pháp tự nhiên như pha chế dung dịch từ ớt, tỏi, gừng giã nhuyễn trộn với rượu đế để phun ngừa sâu bệnh. Về phân bón, anh không sử dụng phân hóa học mà chỉ dùng phân bón hữu cơ vi sinh đã qua xử lý của các thương hiệu uy tín. Loại phân này không chỉ loại bỏ mầm bệnh mà còn giúp cải tạo, làm tơi xốp đất và ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

Anh Phương chia sẻ với niềm vui: "Nhờ Hội Nông dân xã mời tôi tham quan các mô hình trồng rau hiệu quả ở Phú Mỹ và tạo điều kiện cho tôi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau. Họ còn giúp tôi mời chuyên viên từ Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp."

Anh cũng nhận được sự động viên và hỗ trợ từ người bạn thân là anh Đinh Bắc Nam, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Phong Phú. Với sự giúp đỡ đó, anh đã mạnh dạn đầu tư và có được thu nhập ổn định, tích lũy để tái đầu tư.

Anh Phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Hội Nông dân và ngành nông nghiệp để có thể đầu tư vào diện tích đất 700m² bỏ trống còn lại, và sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao.