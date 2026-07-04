Hai ông nông dân là đôi bạn thân, nuôi con "ăn như sấm" ở hồ thủy lợi, kiếm nửa tỷ đồng mỗi vụ

Trong khu vực hồ thủy lợi rộng hơn 3ha ở thôn 5, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, anh Hà Văn Toàn (SN 1992) không giấu được niềm vui khi nhìn đàn cá rô phi bơi dày đặc dưới mặt nước, chuẩn bị đến kỳ thu hoạch để xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Trước khi gắn bó với nghề nuôi cá, anh Toàn từng làm thợ sửa chữa ô tô với thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng.

Anh Hà Văn Toàn (Ảnh: Thanh Tùng).

Tháng 10/2025, thông qua một người quen, anh biết đến mô hình nuôi cá rô phi đơn tính xuất khẩu. Nhận thấy đây là hướng đi mới có nhiều tiềm năng, anh cùng một người bạn thân dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật, khảo sát thực tế trước khi quyết định khởi nghiệp ngay trên quê hương. Qua khảo sát, anh Toàn nhận thấy nhiều hồ thủy lợi ở quê chưa được khai thác hiệu quả, sau đó anh đã cùng bạn mạnh dạn thuê hơn 3ha mặt nước để đầu tư nuôi cá rô phi.

"Sau khi tham quan một số mô hình, tôi thấy hồ thủy lợi ở quê có điều kiện rất phù hợp để nuôi cá rô phi. Bản thân vốn yêu thích chăn nuôi, trồng trọt nên tôi quyết định nghỉ nghề sửa ô tô để cùng bạn thử sức với mô hình này", anh Toàn chia sẻ.

Theo anh Toàn, trước khi thả giống, khâu kiểm tra chất lượng nguồn nước được thực hiện rất kỹ lưỡng nhằm bảo đảm các điều kiện phù hợp cho cá sinh trưởng.

Mô hình của anh được liên kết với một doanh nghiệp chuyên chế biến cá xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại tỉnh Thái Bình (cũ). Doanh nghiệp hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, cung cấp con giống, thức ăn và bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch.

Anh Toàn áp dụng công nghệ cho cá ăn bằng máy tự động (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau khi nắm vững quy trình nuôi, anh cùng người bạn đầu tư hơn 250 triệu đồng để mua 170.000 con giống, cải tạo hồ và lắp đặt hệ thống điện phục vụ sản xuất.

Ông chủ hồ cá cho hay việc chăm sóc cá không quá vất vả. Mỗi ngày, anh cho cá ăn 2 lần vào buổi trưa và chiều. Để giảm nhân công, anh đầu tư 6 máy cho cá ăn tự động với giá khoảng 8 triệu đồng mỗi chiếc.

Anh cho biết dù kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, nhưng người nuôi phải thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn cá để kịp thời phát hiện các bệnh ngoài da, đặc biệt là bệnh nấm. "Khi cho ăn, cá tập trung với mật độ lớn nên dễ bị trầy xước. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh nấm da có thể phát sinh, lây lan ra cả đàn", anh Toàn nói.

Theo tính toán của anh Toàn, sau khoảng 5 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ 600-800g/con, có thể xuất bán. Vụ này anh dự kiến cho sản lượng khoảng 100 tấn. Với giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt gần 3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí con giống, thức ăn, điện và nhân công, lợi nhuận còn hơn 500 triệu đồng.

Điều khiến anh yên tâm nhất là toàn bộ sản phẩm đều được doanh nghiệp bao tiêu, không phải lo đầu ra như nhiều mô hình nuôi thủy sản khác. Sau vụ thu hoạch đầu tiên, anh dự định tiếp tục mở rộng quy mô và liên kết với các hộ dân trong vùng để phát triển vùng nuôi cá rô phi phục vụ xuất khẩu.

Cá rô phi chuẩn bị được anh Toàn thu hoạch, xuất khẩu đi châu Âu (Ảnh: Thanh Tùng).

"So với cách nuôi truyền thống, nuôi cá rô phi xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thời gian chăm sóc cũng không quá nhiều. Nếu gối vụ, mỗi năm thu hoạch 2 lứa. Đến giờ tôi rất hài lòng với quyết định rẽ hướng nghề nghiệp của mình. Hy vọng vụ đầu tiên thuận lợi để chúng tôi có thêm động lực mở rộng mô hình ngay trên quê hương", anh Toàn bày tỏ.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Du, cho biết mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu của anh Toàn lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Theo ông Tuấn, địa phương hiện có 61 hồ, đập thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Qua khảo sát mô hình của gia đình anh Toàn, chính quyền nhận thấy đây là hướng phát triển mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, địa phương dự kiến nhân rộng mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.