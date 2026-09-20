Giữ lửa nghề truyền thống may trang phục Tày, Nùng mở hướng sinh kế bền vững

Giữa nhịp sống hiện đại, những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Tày, Nùng vẫn hiện diện trong những ngày lễ, ngày hội, trong đám cưới và cả những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đằng sau mỗi bộ trang phục ấy không chỉ là những đường kim, mũi chỉ, mà còn là câu chuyện về một nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, về bản sắc văn hóa được gìn giữ và hơn hết, về một sinh kế đang mang lại thu nhập cho những người gắn bó với nghề

Người trẻ bén duyên, vực dậy nghề truyền thống giữa bản làng

Trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Hà Khánh Duy (thôn Xuân Yên, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai), tiếng máy may rộn rã, tiếng kéo lướt trên từng thớ vải hòa cùng sự tỉ mỉ của từng đường kim mũi chỉ… Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Tày, Nùng đang từng ngày được hoàn thiện, mang theo hơi thở văn hóa cội nguồn và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trang phục truyền thống người Tày được trình diễn tại các lễ hội. Ảnh: Hoàng Hữu.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhiều đời gắn bó với đường kim mũi chỉ, ngay từ thuở nhỏ, anh Hà Khánh Duy đã quen với nếp dệt may của bà và mẹ. Dẫu vậy, cũng như nhiều thanh niên nông thôn khác, Duy từng có thời gian rời quê đi làm công nhân tại các khu công nghiệp xa nhà. Thế nhưng, hình ảnh những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ và nỗi trăn trở về việc bảo tồn bản sắc quê hương đã thôi thúc anh trở về tiếp nối nghề của cha ông.

Anh Hà Khánh Duy đang hoàn thiện bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày. Ảnh: Hoàng Hữu.

Anh Hà Khánh Duy tâm sự: “Tôi rất tự hào khi được kế thừa và phát huy nghề may trang phục truyền thống từ mẹ truyền dạy. Kể từ khi có chủ trương khôi phục bản sắc văn hóa các dân tộc vùng miền, nhiều cơ quan, trường học đã quy định mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Nhờ đó, khách hàng khắp các tỉnh vùng Tây Bắc biết đến và tìm đặt trang phục của gia đình ngày càng nhiều. Việc này vừa giúp tôi hiểu rõ cội nguồn, quảng bá văn hóa dân tộc mình, vừa là công việc tạo nguồn thu nhập vững chắc cho cả nhà”.

Để làm nên một bộ trang phục chuẩn nét hoa văn cổ truyền không hề đơn giản. Trang phục phụ nữ Tày gồm áo dài, váy, khăn vuông, dây lưng xanh, dây dao dệt, áo bà ba, khăn vấn tóc cùng các phụ kiện tinh xảo như kiềng cổ, xà tích, vòng tay… có giá khoảng 1,3 triệu đồng/bộ và mất tới 5 ngày công hoàn thiện.

Những tấm vải được giặt và phơi khô trước khi được đưa vào cắt may thành trang phục truyền thống. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trang phục nam đơn giản hơn với áo bổ ngực, áo dài, khăn vấn đầu hoặc mũ nồi và quần chân què, may trong khoảng 1 ngày. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi người thợ phải thật sự am hiểu phong tục và đặt trọn tâm huyết vào từng nếp gấp.

Sống khỏe với nghề truyền thống, đưa bản sắc văn hóa vươn xa

Từng có giai đoạn tưởng chừng bị mai một trước sự lấn át của âu phục hiện đại, giờ đây trang phục Tày, Nùng đã trở lại mạnh mẽ trong đời sống sinh hoạt, lễ hội, ngày cưới và trường học vùng cao.

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống người Tày thi vấn tóc trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Hữu.

Bà Hoàng Thị Bạn (mẹ anh Duy) xúc động nhớ lại: “Thời trước rất vất vả, từ khâu trồng dâu nuôi tằm đến ươm tơ, dệt vải. Có lúc nghề gián đoạn, lòng tôi buồn lắm nhưng vì tiếc nghề nên vẫn ráng duy trì. Đến nay thấy ai cũng chuộng mặc đồ dân tộc, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tôi mừng và phấn khởi lắm”.

Hiện tại, xưởng may của gia đình anh Duy duy trì thường xuyên 3 lao động chuyên cắt may, thêu dệt. Công việc cắt may trang phục truyền thống đã mang lại nguồn thu nhập ổn định trên 10 triệu đồng/tháng cho anh Duy. Vào những mùa cao điểm như lễ hội, mùa cưới, đơn hàng tăng đột biến buộc gia đình phải thuê thêm nhân công thời vụ tại địa phương mới kịp giao hàng.

Xưởng may trang phục truyền thống của anh Duy tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương. Ảnh: Hoàng Hữu.

Không chỉ phục vụ bà con trên địa bàn Lục Yên và các huyện lân cận, sản phẩm may thủ công của cơ sở đã theo các chuyến xe vươn xa đến các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, thậm chí vào tận Lâm Đồng, Đồng Nai…

Là khách hàng quen thuộc, chị Nông Thị Nga – giáo viên trên địa bàn chia sẻ: “Gia đình anh Duy, chị Phượng có tay nghề rất vững, đường kim mũi chỉ tinh tế, phom dáng vừa vặn và màu sắc trang nhã. Bản thân là một giáo viên, tôi luôn muốn diện trang phục dân tộc mình đến trường nhằm trực quan giáo dục các em học sinh ý thức gìn giữ truyền thống của cha ông. Mỗi khi khoác lên mình bộ áo Tày trong ngày lễ hội hay đám cưới, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào”.

Khách hàng tìm đến mua sản phẩm may thủ công truyền thống của gia đình anh Duy. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thực tế tại Lục Yên đã khẳng định, khi giá trị văn hóa tìm được chỗ đứng trong đời sống hiện đại thì nghề truyền thống hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy sinh kế vững chắc. Giữ nghề để giữ sắc, câu chuyện của người thợ trẻ Hà Khánh Duy chính là minh chứng sống động cho tinh thần giữ lửa cội nguồn, giúp bản sắc dân tộc tiếp tục trao truyền và thăng hoa qua từng thế hệ.