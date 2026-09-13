Giao dịch trầm lắng, giá cà phê trong nước vẫn có tuần tăng

Giá cà phê hôm nay 13/9

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.525 USD/tấn, tăng mạnh 2,8% (95 USD/tấn) so với một tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 2,7% (93 USD/tấn), ở mức 3.508 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm mạnh 3,3% (9,9 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 285,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 3,5% (10,2 US cent/pound), đạt 277,2 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 – 95.300 đồng/kg, tăng 300 – 500 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực với 95.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng 500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng tăng 500 đồng/kg, nâng giá thu mua cà phê lên 94.700 đồng/kg.

Giá cà phê robusta tại Việt Nam tăng trong tuần này khi dự báo mưa lớn tại khu vực Tây Nguyên làm dấy lên lo ngại về khả năng gây thiệt hại cho mùa vụ, mặc dù hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng.

Bức tranh nguồn cung toàn cầu đang ghi nhận nhiều yếu tố đan xen tại các quốc gia sản xuất hàng đầu.

Tại Brazil, vụ thu hoạch Arabica 2026/27 đã tiến sát giai đoạn hoàn tất vào cuối tháng 8 nhờ thời tiết khô ráo. Theo CEPEA, tính đến cuối tháng 8/2026, diện tích thu hoạch tại Zona da Mata đạt 97%, Nam Minas Gerais đạt 90% và Cerrado Mineiro đạt 85-90%. Tuy nhiên, lượng mưa mùa đông cao hơn trung bình đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thử vị, khiến niên vụ này dự báo có chất lượng thuộc nhóm thấp nhất những năm gần đây.

Về xuất khẩu, Brazil khởi đầu niên vụ 2026/27 với 3,03 triệu bao xuất khẩu trong tháng 7, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự báo dài hạn và rủi ro thời tiết. Dù mưa trong tháng 9 và tháng 10 tại Brazil đang hỗ trợ tốt cho quá trình ra hoa vụ 2027/28, sản lượng cà phê của nước này được dự báo vẫn giảm 5,1% xuống 68 triệu bao, do bước vào chu kỳ giảm của Arabica, kéo thặng dư toàn cầu thu hẹp còn 9,2 triệu bao.

Tại châu Á, hơn 50% sản lượng Robusta toàn cầu từ Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đang đối mặt rủi ro giảm mưa từ hiện tượng El Niño. Ngoài ra, chi phí phân bón gia tăng do căng thẳng địa chính trị đang buộc nông dân tại Honduras, Nicaragua và Ethiopia giảm sử dụng đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 tăng 4,4% so với cùng kỳ, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao. Điều này khiến thị trường cà phê toàn cầu dư 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên thị trường rơi vào trạng thái dư cung trong 5 năm.

Bên cạnh đó, lượng mưa cao hơn mức thông thường tại Brazil có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra hoa của cây cà phê, qua đó hỗ trợ vụ thu hoạch năm tới và gây áp lực giảm giá.

Tồn kho giảm là yếu tố hỗ trợ giá cà phê arabica, khi tồn kho cà phê arabica tại sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 27 năm, còn 217.932 bao trong ngày 11/9.

Ngược lại, tồn kho robusta tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.004 lô vào ngày 2/9, trước khi giảm nhẹ xuống 4.972 lô tính đến cuối tuần qua.