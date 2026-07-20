Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét tại Mường Than

Tại nhà văn hóa Đội 11, xã Mường Than, Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu đã nghe đại diện Thường trực Đảng ủy xã báo cáo tóm tắt tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và công tác ứng phó cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, bám sát địa bàn của lực lượng Công an cơ sở cùng các lực lượng vũ trang tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn xã Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Động viên, chia sẻ sâu sắc với những mất mát to lớn của các gia đình có người thân tử vong và mất tích do lũ quét gây ra, Đoàn Công tác Công an tỉnh Lai Châu đã trao quà cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề về người: Ông Lò Thị Văn Hom có con trai là Lò Văn Chương (sinh năm 1995) tử vong; ông Lò Văn Yên có vợ là Lường Thị Sương (sinh năm 1980) tử vong và bà Bàn Thị Liều có con là Bàn Thị Lai (sinh năm 2016) tử vong. Ba hộ này đều bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa.

Trực tiếp khảo sát tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận và biểu dương tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của các lực lượng tuyến đầu. Dù đối mặt với hiểm nguy, các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát Giao thông và Công an xã Mường Than vẫn ứng trực 24/24 giờ để tìm kiếm người mất tích, tiếp tế cho bà con.

Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại về người do lũ quét gây ra. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Để kịp thời tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quà hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại rốn lũ.

Đại tá Bùi Quyết Toán nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu phải luôn đặt sự an toàn và tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết; khẩn trương hỗ trợ bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định chỗ ở, không để người dân nào thiếu đói, màn trời chiếu đất sau lũ dữ”.

Tiếp đó, Đoàn đã di chuyển đến bản Cẩm Trung (xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) thăm hỏi, động viên gia đình anh Phạm Thanh Hải (sinh năm 1991, trú tại Đội 11, xã Mường Than, có vợ và hai con tử vong do lũ cuốn). Đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc và trao quà hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt nghịch cảnh khốc liệt này.

Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu động viên, chia sẻ sâu sắc với những mất mát to lớn của các gia đình có người thân tử vong và mất tích do lũ quét. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Đến kiểm tra các điểm bố trí nơi ở tạm cho người dân bị mất nhà cửa, Đại tá Bùi Quyết Toán đã ân cần hỏi thăm đời sống sinh hoạt, điều kiện ăn ở của bà con. Người đứng đầu Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu lực lượng Công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh trật tự; đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu; bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe kịp thời cho bà con tại nơi lánh nạn; tuyệt đối không để người dân quay lại các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm khi chưa đảm bảo an toàn.