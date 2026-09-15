Giá tiêu vẫn ít biến động, thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ rệt

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (15/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (15/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.939 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Đầu tháng 9/2026, giá hạt tiêu thế giới diễn biến không đồng nhất. Trong đó, giá hạt tiêu tại Indonesia tăng, giá tại Bra-xin giảm, giá tại Malaysia ổn định, trong khi giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ với một chủng loại.

Tại Indonesia, ngày 10/9/2026, giá hạt tiêu đen Lampung đạt 6.936 USD/tấn, tăng 114 USD/tấn so với ngày 10/8/2026; Giá hạt tiêu trắng Muntok tăng 156 USD/tấn, lên mức 9.496 USD/tấn.

Tại Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 ngày 10/9/2026 giảm 150 USD/tấn so với ngày 10/8/2026, xuống còn 5.750 USD/tấn.

Trong khi đó, ngày 10/9/2026, giá hạt tiêu tại Malaysia ổn định so với ngày 10/8/2026 với cả hai chủng loại hạt tiêu đen và tiêu trắng. Cụ thể, giá hạt tiêu đen Kuching ASTA tiếp tục duy trì ở mức 9.300 USD/tấn, giá hạt tiêu trắng ASTA ổn định ở mức 12.200 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu xuất khẩu ngày 10/9/2026 biến động nhẹ so với ngày 10/8/2026. Giá hạt tiêu đen loại 500 g/l tăng 20 USD/tấn, lên mức 5.990 USD/tấn; trong khi giá hạt tiêu đen loại 550 g/l và giá hạt tiêu trắng giữ nguyên, lần lượt ở mức 6.050 USD/tấn và 8.400 USD/tấn.

Biến động giá trong tháng 9/2026 cho thấy thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và có sự khác nhau tại từng quốc gia sản xuất.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu cơ bản duy trì ổn định và chỉ tăng nhẹ ở một số chủng loại. Diễn biến này phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động hơn trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu, trong bối cảnh giá tại các nước sản xuất lớn đang biến động trái chiều.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa đầu tháng 9/2026 có xu hướng tăng. Ngày 10/9/2026, giá hạt tiêu tại tất cả các vùng trồng trọng điểm đều tăng so với ngày 10/8/2026, tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg. mức giá hiện dao động trong khoảng 137.000-141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá hạt tiêu cao nhất cả nước, tăng 2.000 đồng/kg so với một tháng trước, lên mức 141.000 đồng/kg vào ngày 10/9/2026. Giá hạt tiêu tại Đắk Lắk cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hạt tiêu tăng 1.500 đồng/kg so với ngày 10/8/2026, lên mức 137.500 đồng/kg vào ngày 10/9/2026. Tại Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai, giá hạt tiêu đều tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 10/8/2026, cùng đạt mức 137.000 đồng/kg vào ngày 10/9/2026.

Diễn biến giá hạt tiêu nội địa trong tháng 9/2026 cho thấy thị trường tiếp tục xu hướng phục hồi, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước không còn gây áp lực lớn sau thu hoạch và nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, trong khi nguồn cung trong nước không tăng đột biến, giá hạt tiêu nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng.