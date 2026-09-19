Giá tiêu vẫn chưa thể tăng dù tồn kho ở mức thấp

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (19/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (19/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.886 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Trong bối cảnh nguồn cung suy giảm và lượng tồn kho ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ vẫn chịu sức ép từ những bất ổn do xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Tồn kho tiêu của các nước sản xuất đã ở mức mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây với khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam khoảng 50.000 - 60.000 tấn, phản ánh nguồn cung xuất khẩu tiếp tục ở trạng thái khá hạn chế và tạo nền tảng hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Tại thị trường Mỹ, Việt Nam chiếm tới 80,4% thị phần với 38.221 tấn, tăng 24,4%, tiếp tục giữ vị thế nguồn cung chủ lực. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), Mỹ đã nhập khẩu 47.564 tấn hồ tiêu trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã vượt qua Indonesia, vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc, với khối lượng đạt 1.980 tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh từ 33,2% lên 54,7%.

Giá tiêu thế giới giảm trong tháng 7 nhưng phục hồi nhẹ một phần vào tháng 8 nhưng đi ngang trong những ngày đầu tháng 9. Thị trường nhìn chung tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, sự cạnh tranh về nguồn cung giữa các nước sản xuất lớn và tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), hoạt động thương mại hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 có sự chững lại so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 8 đạt 21.724 tấn với kim ngạch 140,9 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và 4,3% về giá trị so với tháng 7/2026. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 8/2025, lượng xuất khẩu vẫn giữ mức tăng nhẹ 1,2%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 2.883 tấn hạt tiêu trong tháng 8/2026 (bao gồm 2.636 tấn tiêu đen và 247 tấn tiêu trắng), đạt kim ngạch 18 triệu USD. So với tháng 7/2026, giảm 14,1% về lượng và giảm 10,2% về giá trị.

Tính chung lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đã chính thức đạt mốc 1,2 tỷ USD với tổng khối lượng 190.153 tấn. So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu tăng 14,2% về lượng (tương ứng tăng 23.643 tấn) và tăng 8,9% về giá trị. Về đơn giá, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) và tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn (giảm 4%).

Tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 47.002 tấn, tương ứng kim ngạch 270,3 triệu USD. Con số này ghi nhận mức tăng 36,1% về lượng (tương đương 12.478 tấn) và tăng 19,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá tiêu trong nước giằng co quanh mốc 137.000–141.000 đồng/kg. Mặc dù nguồn cung suy giảm nhu cầu đang chịu sức ép từ xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.