Giá tiêu trong nước và xuất khẩu cùng giảm trong tuần qua, điều gì xảy ra trên thị trường?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (27/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 136.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 136.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 - 136.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (27/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ổn định ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.075 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Tồn kho tiêu của các nước sản xuất đã ở mức mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây với khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam khoảng 50.000 - 60.000 tấn, phản ánh nguồn cung xuất khẩu tiếp tục ở trạng thái khá hạn chế và tạo nền tảng hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Tại thị trường Mỹ, Việt Nam chiếm tới 80,4% thị phần với 38.221 tấn, tăng 24,4%, tiếp tục giữ vị thế nguồn cung chủ lực. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), Mỹ đã nhập khẩu 47.564 tấn hồ tiêu trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã vượt qua Indonesia, vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc, với khối lượng đạt 1.980 tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh từ 33,2% lên 54,7%.

Giá tiêu thế giới giảm trong tháng 7 nhưng phục hồi nhẹ một phần vào tháng 8 và 9. Thị trường nhìn chung tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, sự cạnh tranh về nguồn cung giữa các nước sản xuất lớn và tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 190.153 tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường mua lớn nhất với 44.349 tấn. Riêng trong 15 ngày đầu tháng 9, lượng xuất khẩu đạt 10.915 tấn, trị giá 70 triệu USD, nhờ xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh 62,4% và Trung Quốc tăng 34,1%.

Lượng mua hồ tiêu của Trung Quốc hiện đã vượt tổng lượng nhập khẩu của cả năm 2025. Dù hoạt động mua hàng đang tạm chững lại do kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc, thị trường dự kiến sẽ chứng kiến sự cạnh tranh nguồn cung gay gắt vào đầu tháng 10, khi các nhà nhập khẩu Trung Quốc quay trở lại để tích trữ hàng cho quý IV.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 2.883 tấn hạt tiêu trong tháng 8/2026 (bao gồm 2.636 tấn tiêu đen và 247 tấn tiêu trắng), đạt kim ngạch 18 triệu USD. So với tháng 7/2026, giảm 14,1% về lượng và giảm 10,2% về giá trị.

Tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 47.002 tấn, tương ứng kim ngạch 270,3 triệu USD. Con số này ghi nhận mức tăng 36,1% về lượng (tương đương 12.478 tấn) và tăng 19,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá tiêu trong nước giằng co quanh mốc 136.000–140.000 đồng/kg. Mặc dù nguồn cung suy giảm nhu cầu đang chịu sức ép từ xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo VPSA, trong ngắn hạn, lượng nhập khẩu có thể chững lại do doanh nghiệp Mỹ cần thời gian đánh giá tác động của chính sách thuế và điều chỉnh kế hoạch mua hàng. Tuy nhiên, tác động được dự báo sẽ không quá lớn nếu các quốc gia cung ứng cạnh tranh cũng chịu mức thuế tương đương, bởi Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhập khẩu và Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường này.