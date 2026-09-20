Giá tiêu trong nước và thế giới cùng có tuần giảm, Đắk Lắk điều chỉnh mạnh nhất

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (20/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (20/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.886 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Thị trường hạt tiêu trong nước hôm nay 20/9 duy trì đà ổn định kéo dài từ giai đoạn cuối tháng 8. Tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và Đông Nam bộ, giá thu mua hạt tiêu tiếp tục đi ngang trong khoảng từ 137.000 - 141.000 đồng/kg. Khoảng cách chênh lệch giá giữa các khu vực trồng tiêu trọng điểm hiện chỉ dao động khoảng vài nghìn đồng/kg, phản ánh một thị trường tương đối đồng đều về mặt giá cả trong ngắn hạn.

Trên bình diện thế giới, Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) chỉ ra, giá hạt tiêu của các nước xuất khẩu lớn cũng không ghi nhận biến động mới. Cụ thể, hạt tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.886 USD/tấn. Hạt tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.750 USD/tấn và Malaysia duy trì ở mức 9.250 USD/tấn. Đối với phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giao dịch ổn định tại 9.428 USD/tấn; trong khi Malaysia chào bán với giá 12.150 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đứng ở mức 8.450 USD/tấn. Các loại tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l có giá chào bán dao động lần lượt từ 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Về kết quả kinh doanh, số liệu thống kê mới nhất từ Cục Thống kê Việt Nam cho thấy, hoạt động xuất khẩu trong tháng 8/2026 đạt 23 nghìn tấn, mang lại doanh thu 148 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt mức 6.505 USD/tấn. So với tháng trước, mặc dù khối lượng xuất khẩu có sự giảm nhẹ 0,7%, kim ngạch giảm 1,2% và giá xuất khẩu bình quân giảm 0,6%, thị trường vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, so với tháng 8/2025, lượng xuất khẩu hạt tiêu tăng 5,8% và trị giá tăng 5,3%. Tính chung cả giai đoạn 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 192 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 1,25 tỷ USD. Con số này tương ứng với đà tăng trưởng mạnh mẽ 15,3% về lượng và 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025, bất chấp việc giá xuất khẩu bình quân 8 tháng sụt giảm nhẹ 4,3% (đạt 6.511 USD/tấn).

Nguồn cung toàn cầu tiếp tục chịu áp lực do thời tiết. Theo nhận định từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), bài toán cung cầu trong niên vụ này đang gặp thách thức lớn, khi sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2026 dự kiến sụt giảm sâu so với các ước tính đầu năm. Hiện tượng thời tiết bất lợi kèm theo năng suất cây trồng suy giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của ba quốc gia sản xuất chủ chốt là Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Mặc dù Brazil có ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng nhất định, nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lớn từ các thị trường chủ lực. Hơn thế nữa, các báo cáo khí hậu dự báo sự quay trở lại của hiện tượng El Niño với cường độ mạnh trong thời gian tới, gia tăng nguy cơ khô hạn trên diện rộng. Điều này tiếp tục đặt ra gánh nặng về năng suất cho các vườn trồng già cỗi, đặc biệt là tại Việt Nam, khiến nguồn cung hạt tiêu toàn cầu dự kiến tiếp tục bị thắt chặt trong trung và dài hạn.