Giá tiêu trong nước tăng trong tuần qua, trong khi giá xuất khẩu cũng tăng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay tăng, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.939 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 21.724 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 140,9 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và 4,3% về giá trị so với tháng 7/2026 nhưng tăng nhẹ 1,2% về lượng so với cùng kỳ tháng 8/2025.

Châu Á là động lực chính, đạt 11.596 tấn, tăng 11,6% so với tháng 7 và chiếm tới 53,4% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý nhất là Trung Quốc, với lượng xuất khẩu đạt 3.385 tấn, tăng rất mạnh 81,4% so với 1.866 tấn của tháng 7 và chiếm 15,6% tổng xuất khẩu. Như vậy, riêng Trung Quốc tăng thêm 1.519 tấn trong một tháng, góp phần đáng kể bù đắp sự suy giảm tại nhiều thị trường khác.

Ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ giảm mạnh 28,9%, chỉ còn 4.360 tấn. Trong đó, Mỹ đạt 3.637 tấn, giảm 32,0% so với 5.350 tấn trong tháng 7. Mức giảm 1.713 tấn của Mỹ là một trong những nguyên nhân chính khiến tổng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 8 giảm so với tháng trước.

Tại châu Âu, lượng xuất khẩu đạt 4.742 tấn, giảm 9,2%. Hai thị trường lớn đều giảm, trong đó Đức đạt 863 tấn, giảm 10,5%; Hà Lan đạt 829 tấn, giảm mạnh 29,7%. Trong khi đó, xuất khẩu sang châu Phi đạt 1.026 tấn, tăng 2,4%, nhưng do chỉ chiếm 4,7% tổng lượng xuất khẩu nên chưa đủ tạo tác động đáng kể đến xu hướng chung.



Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD, tăng 14,2% về lượng tương đương tăng 23.643 tấn và 8,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn, giảm 4,4% đối với tiêu đen và 4,0% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất trong 8 tháng đầu năm, đạt 88.441 tấn, tăng 12,5% và chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 20.495 tấn, tăng mạnh 54,3%, trong khi Thái Lan đạt 7.753 tấn, tăng 71,5%. Ngược lại, Ấn Độ giảm 23,6%, còn 7.914 tấn.

Châu Mỹ đạt 49.830 tấn, tăng 26,4%, chiếm 26,2% tổng xuất khẩu. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường đơn lẻ lớn nhất với 44.349 tấn, tăng 24,2% so với cùng kỳ và chiếm 23,3% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Tại châu Âu, xuất khẩu đạt 40.892 tấn, tăng 7,8%. Hà Lan tăng mạnh 42,2%, đạt 6.965 tấn, trong khi Đức giảm 16,5%, xuống còn 7.329 tấn. Xuất khẩu sang châu Phi đạt 10.990 tấn, tăng nhẹ 4,1%.



Theo nhận định từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), bài toán cung cầu trong niên vụ này đang gặp thách thức lớn, khi sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2026 dự kiến sụt giảm sâu so với các ước tính đầu năm. Hiện tượng thời tiết bất lợi kèm theo năng suất cây trồng suy giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của ba quốc gia sản xuất chủ chốt là Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Mặc dù Brazil có ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng nhất định, nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lớn từ các thị trường chủ lực. Hơn thế nữa, các báo cáo khí hậu dự báo sự quay trở lại của hiện tượng El Niño với cường độ mạnh trong thời gian tới, gia tăng nguy cơ khô hạn trên diện rộng. Điều này tiếp tục đặt ra gánh nặng về năng suất cho các vườn trồng già cỗi, đặc biệt là tại Việt Nam, khiến nguồn cung hạt tiêu toàn cầu dự kiến tiếp tục bị thắt chặt trong trung và dài hạn.