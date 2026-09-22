Giá tiêu tiếp tục vững, Mỹ và Trung Quốc đẩy mạnh gom hàng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (22/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (22/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.886 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Đầu tháng 9/2026, giá hạt tiêu thế giới diễn biến không đồng nhất. Trong đó, giá hạt tiêu tại Indonesia tăng, giá tại Brazil giảm, giá tại Malaysia ổn định, trong khi giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ với một chủng loại.

Biến động giá trong tháng 9/2026 cho thấy thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và có sự khác nhau tại từng quốc gia sản xuất. Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu cơ bản duy trì ổn định và chỉ tăng nhẹ ở một số chủng loại. Diễn biến này phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động hơn trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu, trong bối cảnh giá tại các nước sản xuất lớn đang biến động trái chiều.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa đầu tháng 9/2026 có xu hướng tăng. Ngày 10/9/2026, giá hạt tiêu tại tất cả các vùng trồng trọng điểm đều tăng so với ngày 10/8/2026, tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg. mức giá hiện dao động trong khoảng 137.000-141.000 đồng/kg.

Diễn biến giá hạt tiêu nội địa trong tháng 9/2026 cho thấy thị trường tiếp tục xu hướng phục hồi, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước không còn gây áp lực lớn sau thu hoạch và nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, trong khi nguồn cung trong nước không tăng đột biến, giá hạt tiêu nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 202.414 tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng lần lượt 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng về giá trị là do giá xuất khẩu bình quân giảm 4,2%, đạt 6.503 USD/tấn.

Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Trong đó, các doanh nghiệp VPSA xuất khẩu 8.568 tấn, tăng 1,8% và chiếm 78,5%; nhóm ngoài VPSA đạt 2.347 tấn, tăng 11,7%. Phúc Sinh dẫn đầu với 1.071 tấn, tiếp theo là Olam Việt Nam 1.049 tấn và Nedspice Việt Nam 932 tấn.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn.

Nhìn chung, động lực tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc, bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu, châu Phi và UAE.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 47.254 tấn, chiếm 23,5% tổng xuất khẩu. Đứng thứ hai là Trung Quốc, đạt 22.620 tấn, chiếm 11,2%. Tiếp đến là UAE với 13.486 tấn, chiếm 6,7%; Ấn Độ đạt 8.158 tấn, chiếm 4,1%, Thái Lan 8.135 tấn, chiếm 4%.

Tổng cộng 5 thị trường chủ lực kể trên chiếm một nửa khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 5,3 triệu USD, giảm 40,9% về lượng so với 1.623 tấn của 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, nhập khẩu hồ tiêu vẫn tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 47.961 tấn.