Giá tiêu tiếp tục vững, dự báo 2 kịch bản cho xuất khẩu hồ tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.500–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia tăng. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.244 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), bức tranh chung của toàn ngành hồ tiêu và gia vị trong 4 tháng đầu năm cho thấy đà tăng trưởng khá tích cực, trong đó tăng trưởng về lượng cao hơn tăng trưởng về giá trị, phản ánh xuất khẩu được mở rộng mạnh về quy mô hàng hóa nhưng tốc độ tăng kim ngạch chưa tương ứng hoàn toàn do giá xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng chưa tăng đồng đều.

Hồ tiêu tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt toàn ngành, trong khi một số mặt hàng như quế, bạch đậu khấu, nhục đậu khấu, hoa hồi, ớt và nhóm gừng, nghệ ghi nhận biến động không đồng nhất, cho thấy tăng trưởng của toàn ngành vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm.

Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 30.945 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 193,9 triệu USD, so với tháng trước tăng 1,3% về lượng nhưng giảm 2,8% về kim ngạch, còn so với cùng kỳ năm ngoái tăng 17,3% về lượng và 5,4% về kim ngạch.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 96.833 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 623 triệu USD, tăng mạnh 31,6% về lượng và 22,6% về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Đây cũng là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất ghi nhận được của ngành hồ tiêu trong 4 tháng đầu năm kể từ trước đến nay, dù giá xuất khẩu bình quân giảm 6,8%, xuống còn 6.434 USD/tấn.

VPSA nhận định trong trường hợp xung đột kéo dài, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam dự kiến vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Sản lượng xuất khẩu có thể tương đương hoặc giảm nhẹ khoảng 3-5% so với năm 2025 (248.000 tấn), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu vẫn được kỳ vọng tăng từ 5-10% nhờ mặt bằng giá duy trì ở mức cao.

Ngược lại, trong trường hợp xung đột tại khu vực Trung Đông sớm kết thúc, xuất khẩu có thể ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn, với sản lượng tăng khoảng 5-10% và kim ngạch tăng xấp xỉ hoặc trên 10%.