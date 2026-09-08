Giá tiêu thu mua đi ngang, lo ngại thời tiết vụ mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (8/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (8/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.929 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.487 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, liên tục trong nhiều ngày giao dịch gần như không có biến động đáng kể. Mặt bằng giá thu mua hạt tiêu trong nước hiện dao động phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Về tình hình sản xuất, Việt Nam đã chính thức khép lại vụ thu hoạch năm 2026 với sản lượng đạt 155.000 tấn. Dù vậy, những lo ngại về nguồn cung cho vụ tiếp theo đang bắt đầu xuất hiện.

Báo cáo từ Nedspice chỉ ra rằng lượng mưa phân bố không đồng đều kết hợp với nhiệt độ cao kéo dài, đã gây ra hiện tượng rụng bông, đồng thời khiến quá trình ra hoa của vụ tiêu 2027 diễn ra không đồng đều, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đậu quả sớm của cây tiêu. Cho đến nay, vụ mùa năm 2027 của Việt Nam mới chỉ chịu tác động ở mức độ vừa phải, song diễn biến thời tiết vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 21.724 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 140,9 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và 4,3% về giá trị so với tháng 7/2026 nhưng tăng nhẹ 1,2% về lượng so với cùng kỳ tháng 8/2025.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD, tăng 14,2% về lượng tương đương tăng 23.643 tấn và 8,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn, giảm 4,4% đối với tiêu đen và 4,0% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất trong 8 tháng đầu năm, đạt 88.441 tấn, tăng 12,5% và chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 20.495 tấn, tăng mạnh 54,3%, trong khi Thái Lan đạt 7.753 tấn, tăng 71,5%. Ngược lại, Ấn Độ giảm 23,6%, còn 7.914 tấn.

Châu Mỹ đạt 49.830 tấn, tăng 26,4%, chiếm 26,2% tổng xuất khẩu. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường đơn lẻ lớn nhất với 44.349 tấn, tăng 24,2% so với cùng kỳ và chiếm 23,3% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Tại châu Âu, xuất khẩu đạt 40.892 tấn, tăng 7,8%. Hà Lan tăng mạnh 42,2%, đạt 6.965 tấn, trong khi Đức giảm 16,5%, xuống còn 7.329 tấn. Xuất khẩu sang châu Phi đạt 10.990 tấn, tăng nhẹ 4,1%.