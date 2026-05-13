Giá tiêu tăng lên ở vài địa phương, thị trường chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra biến động lớn về giá

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.500–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.042 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.234 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo giới phân tích, thị trường hạt tiêu đang chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng xuất khẩu phục hồi với áp lực từ chi phí logistics, tỷ giá và nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn.

Hạt tiêu là mặt hàng nông sản có tính chất hàng hóa toàn cầu. Khi giá trị đồng USD biến động hoặc các quỹ đầu tư thay đổi danh mục trên các sàn giao dịch hàng hóa, giá nông sản tại địa phương sẽ phản ứng tương ứng.

Thời tiết tại Tây Nguyên những tháng qua không thuận lợi cho cây trồng. Lo ngại sụt giảm năng suất trong vụ thu hoạch tới đã thúc đẩy tâm lý tích trữ, làm thay đổi cán cân cung cầu trên thị trường.

Xung đột địa chính trị tại các tuyến hàng hải quốc tế làm tăng chi phí vận tải và bảo hiểm. Các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải điều chỉnh giá thu mua tại vườn để bù đắp chi phí, trực tiếp ảnh hưởng đến giá bán của nông dân.

Các thị trường lớn như EU, Mỹ áp dụng các tiêu chuẩn mới về canh tác bền vững, truy xuất nguồn gốc và quy định không gây mất rừng. Sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn này thường có giá ổn định hơn, trong khi sản phẩm truyền thống đối mặt với sự cạnh tranh và ép giá.

Ngành hạt tiêu hiện đặt kỳ vọng xuất khẩu có thể tăng trên 10% trong thời gian tới nếu tình hình căng thẳng tại Trung Đông sớm hạ nhiệt, qua đó giúp chuỗi vận tải quốc tế ổn định trở lại.