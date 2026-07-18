Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (18/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (18/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay tăng, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.336 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Biến động giá trong tháng 7/2026 cho thấy thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và phân hóa theo từng quốc gia sản xuất. Đối với Việt Nam, việc giá xuất khẩu duy trì ổn định trong bối cảnh nhiều thị trường biến động là tín hiệu tích cực, góp phần tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và hạn chế rủi ro từ biến động giá ngắn hạn.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa có xu hướng tăng nhẹ đầu tháng 7/2026. Ngày 9/7/2026, giá thu mua hạt tiêu tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 9/6/2026, riêng giá tại Đắk Lắk giữ ổn định. Mức giá thu mua hạt tiêu trong nước hiện dao động trong khoảng 138.000-141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá hạt tiêu cao nhất cả nước, tăng 1.000 đồng/ kg so với một tháng trước, lên mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai, giá hạt tiêu đều tăng 1.000 đồng/kg so với thời điểm ngày 9/6/2026. Sau điều chỉnh, giá hạt tiêu đạt 139.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 138.000 đồng/kg tại Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai.

Riêng Đắk Lắk không ghi nhận biến động trong tháng, giá hạt tiêu tiếp tục duy trì ở mức 140.000 đồng/kg.

Diễn biến giá hạt tiêu nội địa trong tháng 7/2026 cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước giảm và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao và có dư địa tăng thêm trong nửa cuối năm 2026.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 24,1 nghìn tấn, trị giá 160,6 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với tháng 5/2026, nhưng tăng 3,6% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với tháng 6/2025. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 146 nghìn tấn, trị giá 950,17 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 6.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 5/2026, nhưng giảm 1,5% so với tháng 6/2025. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu đạt 6.508 USD/ tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.