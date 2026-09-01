Giá tiêu tại các vùng trồng chủ lực tiếp tục đi ngang, dự báo chưa thể sớm phục hồi

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.897 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.443 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Báo cáo mới đây của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, giá tiêu chưa thể sớm phục hồi. Cuối tháng 8, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá hạt tiêu cao nhất cả nước, đạt 139.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với một tháng trước.

Tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai, giá thu mua cùng ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, 2.000 đồng/kg, xuống còn 138.000 đồng/kg.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 7 đạt 22,8 nghìn tấn, trị giá 149,5 triệu USD. So với 6, lượng xuất khẩu giảm 5,3% và kim ngạch giảm 7%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, lượng xuất khẩu tăng 6,6% và trị giá tăng 5,3%.

Lũy kế 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu 168,8 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 1,1 tỷ USD. So với cùng kỳ, lượng xuất khẩu tăng 16,7% và trị giá tăng 11,1%.

Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 7 đạt 6.543 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng 6 và giảm 1,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt 6.513 USD/tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ.

Nguồn tính toán từ số liệu của Cục Hải quan.

Lũy kế 7 tháng, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 41,5 nghìn tấn, trị giá 299,3 triệu USD. So với cùng kỳ, lượng xuất khẩu tăng 26,6% và trị giá tăng 20,6%. Thị trường này chiếm 24,6% tổng lượng xuất khẩu, cao hơn mức 22,7% của cùng kỳ.