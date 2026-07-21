Giá tiêu ổn định, xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng giảm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (21/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (21/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.336 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu 9.790 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 64,2 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và 24,8% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 6/2026 (12.998 tấn).

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực nhập khẩu lớn nhất với 4.476 tấn, chiếm 45,7% tổng lượng xuất khẩu, tiếp đến là châu Mỹ với 2.623 tấn (26,8%) và châu Âu với 2.132 tấn (21,8%), tuy nhiên cả ba khu vực đều ghi nhận mức giảm từ 20-34% so với nửa đầu tháng 6.

Trong các thị trường đơn lẻ, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất với 2.284 tấn nhưng giảm 28,6%; UAE, Đức và Ấn Độ đều giảm mạnh, trong khi Trung Quốc là điểm sáng khi tăng 54,5% lên 527 tấn.

Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày đầu tháng 7/2026, Việt Nam nhập khẩu 1.862 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 11,2 triệu USD, giảm 35,0% về lượng so với 15 ngày đầu tháng 6/2026 (2.866 tấn). Trong đó, tiêu đen chiếm gần như toàn bộ lượng nhập khẩu với 1.836 tấn, còn tiêu trắng chỉ đạt 26 tấn.

Nhìn về giai đoạn nửa cuối năm 2026, giới phân tích nhận định xu hướng giá hạt tiêu sẽ chịu chi phối mạnh mẽ bởi ba yếu tố cốt lõi: nguồn cung nội địa, tiến độ xuất khẩu và nhu cầu từ các nền kinh tế lớn. Áp lực về nguồn cung nguyên liệu trong nước đang ngày càng trở nên rõ nét hơn, đây có thể là nhân tố chính hỗ trợ mặt bằng giá trong trung và dài hạn.